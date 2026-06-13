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دعوت به حضور اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران

دعوت به حضور اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران
کد خبر : 1798280
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شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی برای حضور در اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران در میادین سراسر کشور دعوت کرد.

به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

سالروز آغاز تجاوز آشکار و وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران که با نام روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران نامگذاری شده است؛ یادآور یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ملت ایران است که در آن، دشمنان این مرز و بوم با محاسباتی نادرست، در براندازی نظام اسلامی بودند، اما اراده الهی، استقامت ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح، سرنوشت دیگری را رقم زد.

جنگ تحمیلی دوازده روزه، آزمونی بزرگ برای سنجش ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، اجتماعی و ملی بود. در همان ساعات نخست که فرماندهان رشید و پرافتخار ایران اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح با اتکاء به ایمان انقلابی و آمادگی راهبردی خود و با بازسازی سریع آرایش عملیاتی، پاسخ قاطع و بازدارنده‌ای را علیه مراکز راهبردی دشمن آغاز کردند که به یکی از مهم‌ترین تحولات راهبردی منطقه در دهه‌های اخیر تبدیل و توهم آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه در هم شکست.

در کنار این اقتدار دفاعی، شکوه همبستگی ملی و حضور مسئولانه ملت ایران بار دیگر نشان داد که در لحظات سرنوشت‌ساز، اختلاف سلیقه‌ها و فاصله‌های سیاسی و اجتماعی رنگ می‌بازد و همه ظرفیت‌های ملی در دفاع از ایران اسلامی، عزت ملی و امنیت کشور به هم می‌پیوندند. از همین رو، جنگ دوازده روزه را باید صحنه بازتولید مفهوم وحدت ملی و تجلی پیوند ناگسستنی ملت دانست.

اکنون و در نخستین سالگرد آن حماسه بزرگ، یاد فرماندهان، دانشمندان، رزمندگان و همه شهدای اقتدار ایران اسلامی را که با ایثار و فداکاری خویش، امنیت، عزت و سربلندی ایران را تضمین کردند گرامی میداریم و از عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماییم تا با حضور پرشور و گسترده در صد و پنجمین موج حماسه حضور و اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران در میادین سراسر کشور حاضر و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر پیام وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آمادگی ملت ایران برای صیانت از عزت، استقلال و اقتدار کشور را به جهانیان مخابره نمایند.

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