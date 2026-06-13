دعوت به حضور اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران

سالروز آغاز تجاوز آشکار و وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران که با نام روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران نامگذاری شده است؛ یادآور یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین مقاطع تاریخ معاصر ملت ایران است که در آن، دشمنان این مرز و بوم با محاسباتی نادرست، در براندازی نظام اسلامی بودند، اما اراده الهی، استقامت ملت ایران و اقتدار نیرو‌های مسلح، سرنوشت دیگری را رقم زد.

جنگ تحمیلی دوازده روزه، آزمونی بزرگ برای سنجش ظرفیت‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های دفاعی، امنیتی، اجتماعی و ملی بود. در همان ساعات نخست که فرماندهان رشید و پرافتخار ایران اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، فرزندان ملت در نیرو‌های مسلح با اتکاء به ایمان انقلابی و آمادگی راهبردی خود و با بازسازی سریع آرایش عملیاتی، پاسخ قاطع و بازدارنده‌ای را علیه مراکز راهبردی دشمن آغاز کردند که به یکی از مهم‌ترین تحولات راهبردی منطقه در دهه‌های اخیر تبدیل و توهم آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه در هم شکست.

در کنار این اقتدار دفاعی، شکوه همبستگی ملی و حضور مسئولانه ملت ایران بار دیگر نشان داد که در لحظات سرنوشت‌ساز، اختلاف سلیقه‌ها و فاصله‌های سیاسی و اجتماعی رنگ می‌بازد و همه ظرفیت‌های ملی در دفاع از ایران اسلامی، عزت ملی و امنیت کشور به هم می‌پیوندند. از همین رو، جنگ دوازده روزه را باید صحنه بازتولید مفهوم وحدت ملی و تجلی پیوند ناگسستنی ملت دانست.

اکنون و در نخستین سالگرد آن حماسه بزرگ، یاد فرماندهان، دانشمندان، رزمندگان و همه شهدای اقتدار ایران اسلامی را که با ایثار و فداکاری خویش، امنیت، عزت و سربلندی ایران را تضمین کردند گرامی میداریم و از عموم مردم شریف، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماییم تا با حضور پرشور و گسترده در صد و پنجمین موج حماسه حضور و اجتماع سراسری یادبود اولین سالگرد شهدای اقتدار ایران در میادین سراسر کشور حاضر و ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر پیام وحدت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و آمادگی ملت ایران برای صیانت از عزت، استقلال و اقتدار کشور را به جهانیان مخابره نمایند.