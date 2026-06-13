مراسم شصت و سومین سالگرد تاسیس حزب مؤتلفه اسلامی برگزار شد
مراسم شصت و سومین سالروز تاسیس حزب موتلفه اسلامی با حضور جمعی از سفرا، کارداران، نمایندگان احزاب کشورهای اسلامی و دیگر کشورها، نمایندگان جبهه مقاومت و فعالین عرصه بینالملل، سفیر اسبق ایران در لبنان، دبیرکل و رییس شورا و اعضای شورای مرکزی و معاونین این حزب برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در سالروز شصت و سومین سالگرد تاسیس حزب موتلفه اسلامی، این حزب میزبان برخی از سفرا مقیم تهران و نمایندگان احزاب کشورهای اسلامی و دیگر کشورها بود.
در این مراسم محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با سفیر کشور ویتنام و کاردار کشور روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین اسدالله بادامچیان رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با نمایندگان احزاب پاکستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدارها بر تعمیق روابط احزاب کشورها با حزب موتلفه اسلامی تاکید شد.
نمایندگان سفرا و احزاب کشورهای اسلامی و دیگر کشورها هر کدام به صورت جداگانه پیامهای تبریک خود را به مناسبت شصت و سومین سالروز تاسیس حزب موتلفه اسلامی ابراز داشتند.
خاطرنشان میشود؛ آقایان یونگ؛ دبیرکل سازمان کنفرانس احزاب سیاسی آسیا و رئیس کمیسیون امنیت ملی کره جنوبی، دکتر کاظم جلالی؛ سفیر کبیر ایران در روسیه، آندری کلیموف؛ معاون بین الملل حزب روسیه متحد؛ مشاهد حسین سید وزیر فرهنگ سابق پاکستان و نماینده پارلمان و سخنگوی آی کپ، معاون بینالملل حزب وطن پارتی ترکیه و آقای حمد دبیرکل سازمان جوانان مسلمان پیامهای تبریک خود را به صورت ویدئوهای ضبط شده و در فضای وبینار اظهار داشتند که در این مراسم برای حضار به نمایش گذاشته شد.
سخنرانان این مراسم محمدعلی امانی دبیرکل حزبموتلفه اسلامی، بادامچیان رییس شورای مرکزی این حزب بودند؛ که گزارش آن در خبرهای تکمیلی خواهد آمد.
یادآور میشود در این مراسم از مجتبی امانی سفیر اسبق ایران در لبنان به خاطر رشادتها و مجاهدتها تقدیر شد.