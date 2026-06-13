به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در انتقاد به وضعیت نابسامان بازار لوازم خانگی در پی افزایش شدید قیمت ها، گفت: بخشی از این افزایش قیمت لوازم خانگی غیرقابل توجیه است چرا که کالا از گذشته در انبارها وجود داشته است بنابراین چرا باید به طور ناگهانی در این بخش شاهد افزایش قیمت عجیب و غریب کالاها باشیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته قبول داریم که بخشی از کارخانجات تولیدی به دلیل افزایش دستمزدها و قیمت مواد اولیه با مشکل مواجه هستند اما سوال اینجاست که این موارد چند درصد در قیمت نهایی محصول نقش داشته است؟

وی تصریح کرد: قطعاً فرآیند قیمتگذاری در این حوزه به طور دقیق مورد آنالیز قرار نگرفته است که نشان دهد میزان تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در قیمت نهایی محصول چقدر است بنابراین این روند نیاز به بازنگری دارد.

سلیمی افزود: هم اکنون قیمت کالاهای تولید داخلی بیش از قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته است که این اتفاق واقعاً شگفت‌آور است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: چطور ممکن است برخی لوازم خانگی که وارد می‌شوند قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به کالاهای مشابه آنها در داخل داشته باشند بنابراین استدلال این مساله روشن نیست.

سلیمی خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های مرتبط هرچه سریعتر یک جمع بندی نهایی و منطقی از این وضعیت داشته باشند ضمن اینکه باید هم از مصرف کننده و هم تولید کننده حمایت شود اما تولید کنندگان باید به نحوی رفتار کنند که باعث نابسامانی بازار و تحمیل فشار بر مردم نشوند.

وی افزود: البته نباید نقش دلالان و واسطه‌ها را نیز در این زمینه از نظر دور داشت چرا که متاسفانه برخی دلالان به این آتش می‌دمند و بازار لوازم خانگی را به شدت آشفته کرده‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: قیمت کنونی لوازم خانگی به گونه‌ای نیست که مردم بتوانند خریداری کنند کمااینکه جوانانی که به دنبال تهیه جهیزیه هستند چطور می‌توانند در شرایطی که وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومان است یک تلویزیون بالای ۱۰۰ میلیون تومان یا یخچال ۲۰۰ میلیون تومانی بخرند و هزینه مراسم ازدواج و رهن خانه را نیز بپردازند؟

وی اظهار کرد: ما تلاش می‌کردیم که خرید لوازم خانگی داخلی در کشور نهادینه شود چرا باید به سمتی حرکت شود که مردم به سوی خرید لوازم مورد نیاز خود از مسیر قاچاق بروند و این رویه توسعه یابد؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه فعالان این حوزه نباید سود کوتاه مدت را به منافع بلندمدت ترجیح دهند، تاکید کرد: آنالیز قیمت به نحوی که منطقی باشد هنوز مشاهده نشده است ضمن اینکه توجه به این موضوع نافی حمایت از تولیدکنندگان نیست.

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