رئیس دانشگاه علوم قضایی:
برنامه جذب سالانه بیش از هزار دانشجو در مسیر تحقق سند تحول قضایی دنبال میشود
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از برنامهریزی این دانشگاه برای جذب و تربیت سالانه بیش از یک هزار دانشجو در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیتهای دانشگاه برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفتوگو با میزان، با اشاره به مأموریتهای پیشبینیشده برای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی آموزشهای تخصصی علوم قضایی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی از مهمترین برنامههای دانشگاه در سالهای پیش رو است و در این راستا افزایش ظرفیت جذب دانشجو در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: به همین منظور بر اساس سند تحول و تعالی قضایی این دانشگاه مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است. در همین راستا تمامی امکانات، ظرفیتها و زیرساختهای آموزشی دانشگاه برای تحقق این هدف بسیج شده است.
محسنی با بیان اینکه مجوزهای جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه اخذ شده است افزود: بر اساس این مجوزها، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب فراهم شده است.
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه از سرگیری جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سالها وقفه است که میتواند زمینه بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای علمی و تخصصی بانوان را در حوزه علوم قضایی فراهم کند.
محسنی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای دانشگاه علوم قضایی به داوطلبان و شرکتکنندگان در آزمون سراسری گفت: آشنایی دانشآموزان، دانشجویان و نخبگان علمی با رشتههای تخصصی علوم قضایی و فرصتهای تحصیلی و شغلی این دانشگاه نقش مهمی در جذب استعدادهای برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضایی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان دانشگاه تخصصی قوه قضاییه مأموریت تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضایی را بر عهده دارد و تلاش میکند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند.