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رئیس دانشگاه علوم قضایی:

برنامه جذب سالانه بیش از هزار دانشجو در مسیر تحقق سند تحول قضایی دنبال می‌شود

برنامه جذب سالانه بیش از هزار دانشجو در مسیر تحقق سند تحول قضایی دنبال می‌شود
کد خبر : 1798147
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رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری از برنامه‌ریزی این دانشگاه برای جذب و تربیت سالانه بیش از یک هزار دانشجو در چارچوب سند تحول و تعالی قضایی خبر داد و گفت: تمامی امکانات و ظرفیت‌های دانشگاه برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی آموزش‌های تخصصی علوم قضایی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه قضایی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در سال‌های پیش رو است و در این راستا افزایش ظرفیت جذب دانشجو در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به همین منظور بر اساس سند تحول و تعالی قضایی این دانشگاه مکلف به افزایش جذب و پرورش سالانه بیش از یک هزار دانشجو است. در همین راستا تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی دانشگاه برای تحقق این هدف بسیج شده است.

محسنی با بیان اینکه مجوز‌های جدیدی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه اخذ شده است افزود: بر اساس این مجوزها، امکان جذب ۴۵۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم قضایی، ۲۰۰ نفر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین ۲۰۰ نفر از طریق آزمون اختصاصی ویژه طلاب فراهم شده است.

رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه از سرگیری جذب بانوان در مقاطع مختلف تحصیلی پس از سال‌ها وقفه است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی بانوان را در حوزه علوم قضایی فراهم کند.

محسنی با تأکید بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های دانشگاه علوم قضایی به داوطلبان و شرکت‌کنندگان در آزمون سراسری گفت: آشنایی دانش‌آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی با رشته‌های تخصصی علوم قضایی و فرصت‌های تحصیلی و شغلی این دانشگاه نقش مهمی در جذب استعداد‌های برتر و تأمین نیروی انسانی کارآمد برای دستگاه قضایی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به عنوان دانشگاه تخصصی قوه قضاییه مأموریت تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد برای خدمت در دستگاه قضایی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند با جذب دانشجویان مستعد و نخبه، زمینه تربیت قضات و مدیران تراز جمهوری اسلامی را بیش از پیش فراهم کند.

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