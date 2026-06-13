عزیزی:
جایگاه ژئوپلیتیکی ایران برگ برنده کشور است
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش تعیینکننده مردم، نیروهای مسلح و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر، گفت: این سه مؤلفه قدرت، بسیاری از محاسبات و برنامهریزیهای دشمنان علیه کشور را با شکست مواجه کرده و ایران را به جایگاهی از اقتدار رسانده که حتی دشمنان نیز به آن اذعان دارند.
به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی در نشست شورای قضایی گلستان اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر نقش بیبدیل مردم در عبور کشور از بحرانها تاکید داشتند و امروز نیز پس از روزهای مقاومت و ایستادگی ملت ایران، اهمیت حضور مردم در صحنه بیش از گذشته نمایان شده است.
وی افزود: تلفیق ظرفیتهای مردمی، اقتدار نیروهای مسلح و بهرهگیری از توان دیپلماسی، جمهوری اسلامی ایران را در موقعیتی قرار داده که دشمنان ناگزیر به اعتراف به قدرت و نفوذ آن شدهاند.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سه مؤلفه «حضور مردم»، «اقتدار نیروهای مسلح» و «ژئوپلیتیک راهبردی ایران» را پایههای اصلی قدرت ملی دانست و گفت: این موضوع تنها تحلیل مسئولان داخلی نیست، بلکه مقامات و فرماندهان آمریکایی نیز به نقش این عوامل در ناکامی سیاستهای خود علیه ایران اعتراف کردهاند.
عزیزی با اشاره به موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه افزود: جایگاه ژئوپلیتیکی کشور بهویژه در حوزه تنگه هرمز و مسیرهای مهم انرژی، یکی از عوامل تاثیرگذار در معادلات منطقهای و بینالمللی است که همواره در محاسبات قدرتهای جهانی مورد توجه قرار دارد.
وی ادامه داد: دشمنان تصور میکردند با فشارهای مختلف میتوانند اراده ملت ایران را تضعیف کنند اما حضور آگاهانه مردم و آمادگی نیروهای مسلح، این محاسبات را برهم زد و نشان داد جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای بزرگی برای صیانت از منافع ملی برخوردار است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه پیروزیهای اخیر حاصل همبستگی ملی و اقتدار دفاعی کشور است، گفت: ملت ایران بار دیگر ثابت کرد در بزنگاههای حساس، با وحدت و انسجام از آرمانها و منافع خود دفاع میکند.
عزیزی قدردانی از مردم را وظیفه همه مسئولان دانست و افزود: بهترین راه پاسداشت ایستادگی و همراهی مردم، خدمترسانی صادقانه و تلاش برای رفع مشکلات آنان است.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سهگانه مردم، میدان و اقتدار راهبردی کشور حفظ شود، دشمنان به اهداف خود دست نخواهند یافت و جمهوری اسلامی ایران مسیر پیشرفت، عزت و سربلندی را با قدرت ادامه خواهد داد.
رییس کل دادگستری گلستان نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: با وجود اقدامات انجام شده در سالهای اخیر، هنوز بخش قابل توجهی از ظرفیتهای گلستان بالفعل نشده و این استان میتواند به یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور تبدیل شود.
حیدر آسیابی با اشاره به ظرفیتهای منطقه آزاد اینچهبرون افزود: این منطقه به دلیل همجواری با ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری منطقه، از موقعیت ممتازی برای توسعه مبادلات اقتصادی برخوردار است و میتواند نقش موثری در گسترش تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین ایفا کند.
عزیزی: سهگانه مردم، میدان و ژئوپلیتیک ایران محاسبات دشمن را برهم زد
وی تکمیل کریدور ریلی شمال ـ شرق کشور و اتصال راهآهن گلستان به شاهرود را از طرحهای مهم توسعهای برشمرد و اظهار کرد: اجرای این پروژهها علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، زمینه توسعه تجارت منطقهای و تقویت امنیت اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
رییس کل دادگستری گلستان همچنین با اشاره به همزیستی اقوام و مذاهب مختلف در استان گفت: گلستان یکی از نمونههای موفق وحدت اسلامی در کشور است و شیعه و سنی سالها در کنار یکدیگر با آرامش و همدلی زندگی کردهاند که این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.
آسیابی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: موضوع مذاکره نباید به بستری برای ایجاد دوگانگی در جامعه تبدیل شود و لازم است تفاوت میان مذاکره و عدول از اصول و خطوط قرمز نظام برای افکار عمومی به درستی تبیین شود.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری نیز در این نشست از عملکرد دستگاه قضایی استان قدردانی کرد و گفت: برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی، موجب افزایش امید اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به اجرای عدالت شده است.
آیتالله سیدمحسن طاهری افزود: اجرای قانون و تحقق عدالت از مهمترین مطالبات مردم است و اقدامات دستگاه قضایی در سالهای اخیر موجب دلگرمی جامعه و تقویت روحیه عدالتخواهی شده است.
عزیزی: سهگانه مردم، میدان و ژئوپلیتیک ایران محاسبات دشمن را برهم زد
وی همچنین از حضور مردم در تجمعات و صحنههای مختلف اجتماعی قدردانی کرد و گفت: حضور آگاهانه مردم همواره موجب ناکامی دشمنان و تقویت اقتدار کشور شده است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دغدغههای اقتصادی جامعه اظهار کرد: مسائل معیشتی و اقتصادی از مهمترین مطالبات مردم است و انتظار میرود نظارت بر بازار افزایش یافته و با متخلفان برخورد جدیتری صورت گیرد.