اجرای طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه

محمد بهرامی سیف آبادی با اشاره به برنامه دولت برای اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی، گفت: طبق اعلام مسئولان حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، از تیرماه امسال سوخت‌گیری با استفاده از کارت بانکی در چند جایگاه کشور به صورت آزمایشی آغاز می‌شود و در صورت موفقیت اجرای پایلوت، تا پایان سال در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت عملیاتی خواهد شد.

وی افزود:این طرح در راستای هوشمندسازی نظام توزیع سوخت و ارتقای شفافیت طراحی شده و می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی کشور باشد.

نماینده مردم بویراحمد،دنا و مارگون در مجلس با تأکید بر اهمیت عدالت در دسترسی به یارانه انرژی ، مطرح کرد: هدف اصلی از اتصال کارت سوخت به کارت بانکی، مدیریت عادلانه‌تر یارانه سوخت است. با اجرای این طرح، تخصیص سهمیه‌ها دقیق‌تر، قابل رهگیری‌تر و مبتنی بر اطلاعات واقعی خواهد بود و از بروز برخی نابرابری‌ها در توزیع جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه شفافیت در تخصیص سهمیه، مانع از شکل‌گیری رانت، قاچاق وسوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود و امکان نظارت دقیق‌تری را برای دستگاه‌های مسئول فراهم می‌کند،تصریح کرد:با اتصال کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی افراد، هویت تمام تراکنش‌های سوخت‌گیری مشخص می‌شود و صدور صورتحساب الکترونیک برای هر بار فروش سوخت در جایگاه‌ها نیز می‌تواند شفافیت قابل توجهی در فرآیند فروش سوخت ایجاد کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره مزیت‌های اجرایی طرح اتصال کارت سوخت به کارت های بانکی،اظهار داشت: کاهش هزینه‌های صدور و نگهداری کارت‌های جداگانه سوخت،حذف مشکلات مربوط به مفقودی یا خرابی کارت سوخت،تسهیل فرآیند سوخت‌گیری برای مردم و یکپارچه‌سازی داده‌های مصرف سوخت در بستر بانکی و هوشمند؛را از مزیت های این طرح می توان برشمرد.

به گفته وی، استفاده از زیرساخت‌های بانکی کشور که از پوشش گسترده و امنیت بالایی برخوردار است، موجب افزایش ضریب اطمینان و سرعت خدمات‌رسانی در جایگاه‌ها خواهد شد.

بهرامی با بیان اینکه یکی از آثار مهم اجرای این طرح، امکان تحلیل دقیق الگوی مصرف سوخت در کشور است،تأکید کرد:با دسترسی به داده‌های تجمیع‌شده، سیاست‌گذاری در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت هدفمندتر خواهد شد.

وی افزود: شفافیت در تراکنش‌ها و ثبت دقیق اطلاعات می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند و ابزار نظارتی کارآمدتری در اختیار نهادهای مسئول قرار دهد.

نماینده مردم بویراحمد ،دنا و مارگون در مجلس با اشاره به اینکه اجرای موفق این طرح نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده، آموزش مناسب به متصدیان جایگاه‌ها و اطمینان‌بخشی به مردم درباره امنیت اطلاعات بانکی است،مطرح کرد: اجرای آزمایشی در چند جایگاه اقدامی سنجیده است تا نقاط ضعف احتمالی شناسایی و پیش از تعمیم سراسری برطرف شود.

عضو کمیسیون انرژی شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، ارتقای عدالت در توزیع یارانه سوخت، افزایش شفافیت و حرکت به سمت نظام هوشمند انرژی در کشور است.

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