به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره‌کننده ایران در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

«باید به تعهداتی که داده شده عمل شود، بدون هیچ اما و اگر و بهانه‌ای. برای توافق نزدیک پیش‌رو راه دیگری نیست.

هر کسی درنهایت چیزی را درو می‌کند که کاشته است.»

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