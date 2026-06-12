پاسخ صریح قالیباف به ترامپ:
بدون هیچ بهانهای باید به تعهداتی که داده شده عمل شود
رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: بدون هیچ بهانهای باید به تعهداتی که داده شده عمل شود.
به گزارش ایلنا محمدباقر قالیباف رئیس هیئت مذاکرهکننده ایران در واکنش به ادعاهای واهی ترامپ در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
«باید به تعهداتی که داده شده عمل شود، بدون هیچ اما و اگر و بهانهای. برای توافق نزدیک پیشرو راه دیگری نیست.
هر کسی درنهایت چیزی را درو میکند که کاشته است.»