بقائی:
جلسه نهادهای ذیربط برای بررسی متن پیش نویس تفاهم اولیه در حال برگزاری است
سخنگوی وزارت خارجه شامگاه جمعه ۲۲ خرداد با حضور در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران» به پرسشهایی درباره آخرین وضعیت مذاکرات برای خاتمه جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با میانجیگری رسمی پاکستان، پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا در برابر روایت آمریکا، ایران روایت خود را منتشر نمیکند، گفت: طبیعی است در هر روند دیپلماتیک و مذاکره و گفتوگویی، هر طرفی سعی کند که روایت خود را داشته باشد، ولی ما همیشه سعی کردیم که روایتمان مبتنی بر واقعیت باشد و نکاتمان را شفاف خدمت مردم اعلام کردیم. در رابطه با این موضوع هم از ابتدا نکاتی که مطرح شده، از همان ابتدای شروع روند مذاکرات و میانجیگری پاکستان، مواضع خود را بیان کردیم. گفتیم که چه مواردی از نظر ما اساسی محسوب میشود و به نوعی خط قرمز ما محسوب میشود و در این مورد هم موضع ما ثابت بوده است.
وی درباره توییت امروز وزیر امور خارجه درباره متن تفاهم هم گفت: نکتهای که آقای دکتر عراقچی مطرح کردند، ما به انحای مختلف در این سه چهار هفته تکرار کردیم. اینکه ما خیلی نزدیک هستیم به تفاهم، نکته جدیدی نیست. دیشب هم در مصاحبه با یکی از شبکههای تلویزیونی این را تکرار کردم که رسیدن به تفاهم میشد حتی چند هفته قبل انجام شود. مشکلی که ما در این مدت داشتیم، تغییرات مکرر در مواضع طرف مقابل، اظهار نظرهای ضدونقیض و اضافه کردن یک سری مطالب بوده که خب این باعث میشود کل روند دیپلماتیک طولانی شود.
وی با بیان اینکه ایران را متهم می کنند به عدم حسن نیت، درحالی که برای همه روشن است که کدام طرف حسن نیت داشته و کدام طرف نداشته است، گفت: ما اگر نگاه کنیم به روند مذاکراتی در همین ۱۰ سال اخیر، این جمهوری اسلامی ایران بود که در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ روند مذاکرات و اجرای تفاهم برجام را با حسن نیت و با صداقت کامل انجام داد. آمریکا بود که خارج شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که چرا ایران در حال حاضر یک ادبیات نزدیکی به مذاکرات را مطرح میکند و آیا این ربطی به ضربالاجل و فشاری که طرف آمریکایی در تعرضهای مکررش برای ما خلق کرده ندارد؟ گفت: خاطرتان باشد دو سه هفته قبل، زمانی که هیئت پاکستانی دیداری داشتند و اینجا مذاکراتی انجام شد، عرض کردم «خیلی دور، خیلی نزدیک». در مصاحبهای که داشتم چند روز قبل، در حاشیه نشست بزرگداشت کودکان میناب در دانشگاه آزاد اسلامی، عرض کردم که این مذاکرات به دلیل رفتار غیرقابل پیشبینی و نامتعارف طرف آمریکایی تبدیل شده به نوعی بازی مار و پله؛ یعنی ما خیلی جاها میرسیم به نقطه تفاهم، اما به دلیل رفتارهای طرف مقابل مجدداً برمیگردیم به پلههای پایینتر. در حال حاضر، درباره بخش عمدهای از موضوعات، تفاهم حاصل شده و ما در مرحله پایانی جمعبندیهای داخلی قرار داریم. از این رو، نکتهای که آقای دکتر عراقچی درباره نزدیک بودن به تفاهم مطرح کردند، نکتهای دقیق و قابل توجه است.
وی گفت: با این حال، همچنان با همان الگوی رفتاری طرف مقابل مواجه هستیم؛ یعنی تلاش برای متهم کردن ایران به غیرقابل اعتماد بودن. به نظر من، ما موظف هستیم با واقعبینی و البته با در نظر گرفتن بدعهدیهای گذشته، برای تأمین منافع ملی ایران از روش دیپلماتیک استفاده کنیم. وقتی وارد یک روند مذاکره میشویم، رویکرد ما همواره نتیجهمحور بوده است. از تجربیات گذشته درس میگیریم، اما قرار نیست مدام یک ادبیات ثابت و تکراری را بازتولید کنیم. ما با توجه به روند مذاکرات و بر اساس واقعبینی، تحولات را رصد میکنیم و آخرین وضعیت را بیان میکنیم.
بقائی با اشاره به اینکه ما در این حوزه دست بسته نیستیم، گفت: با توجه به رصد دقیق مواضع طرف مقابل، متناسب با شرایط، مواضع خود را اعلام خواهیم کرد. همین الان که در خدمت شما هستم، جلسات نهادهای ذیربط در حال برگزاری است. این یک روند مستمر است و ما نمیتوانیم بدون توجه به مواضع و رویکرد طرف مقابل، مسیر خود را تعیین کنیم. این فرایندی است که باید به تصمیم نهایی منتهی شود. ممکن است این روند به نتیجه برسد و تأییدیههای لازم اخذ شود و ممکن است چنین نشود.
بقائی با اشاره به اینکه روند تصمیمگیری در کشور مشخص است، گفت: برای رسیدن به یک نتیجه قطعی و نهایی، باید میان مراجع تصمیمگیر و نهادهای مرتبط با این موضوع اجماع حاصل شود. این روندی کاملاً منطقی و طبیعی است. نکتهای که در هر مرحله باید مدنظر داشته باشیم این است که تجربیات گذشته ما در مذاکرات با آمریکا و نوع واکنش طرف مقابل، بر تصمیمگیریها و گامهای بعدی تأثیرگذار است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت امور خارجه مطالب منتشرشده درباره مذاکرات را تأیید میکند؟ گفت: باید توجه داشته باشید که به دلیل حساسیت موضوع، طبیعی است که خبرنگاران و رسانهها تلاش کنند با استفاده از ابزارهای حرفهای خود به اطلاعات مرتبط با مذاکرات دست پیدا کنند. این موضوع نه در رسانههای غربی عجیب است و نه در رسانههای داخلی ما. خوشبختانه ما از پویایی ارزشمندی در رسانههای کشور برخورداریم.
وی ادامه داد: اما هیچیک از مطالب منتشرشده را نمیتوانم به صورت رسمی تأیید کنم. هر زمان که به جمعبندی نهایی برسیم، حتماً اطلاعرسانی خواهیم کرد.
بقائی با اشاره به اینکه این به معنای آن نیست که مردم محرم نیستند، گفت: گاهی اوقات برخی دوستان موضوع را به گونهای مطرح میکنند که گویا وزارت امور خارجه در این مرحله از ارائه جزئیات خودداری میکند، چون مردم را محرم نمیداند. چنین برداشتی کاملاً نادرست است. مسئله این است که در روندهای دیپلماتیک، ملاحظاتی وجود دارد که باید رعایت شود.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا گمانه زنی های رسانهای درباره امضا تفاهم در پایان هفته یا روز دوشنبه را تایید میکنید؟ گفت: در حال حاضر نمیتوانم درباره این موضوع نظر قطعی بدهم. همه این موارد بستگی به نحوه پیشرفت روند مذاکرات دارد. درباره زمان، مکان و چگونگی نهایی شدن موضوع، باید منتظر تصمیمات نهایی باشیم. هر زمان تصمیم لازم اتخاذ شود، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد.