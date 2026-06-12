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پزشکیان در پیامی فرا رسیدن روز ملی روسیه را تبریک گفت

پزشکیان در پیامی فرا رسیدن روز ملی روسیه را تبریک گفت
کد خبر : 1797873
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رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را به رئیس جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد : اطمینان دارم شراکت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که طی سال گذشته در عرصه های مختلف منطقه ای و بین المللی به نمایش گذاشته شد، با همت و تلاش متقابل در همه زمینه‌ها گسترش یافته و در جهت منافع متقابل مردم دو کشور بیش از پیش توسعه و تعمیق می‌یابد.

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