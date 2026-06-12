پزشکیان در پیامی فرا رسیدن روز ملی روسیه را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تبریک فرارسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد : اطمینان دارم شراکت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که طی سال گذشته در عرصه های مختلف منطقه ای و بین المللی به نمایش گذاشته شد، با همت و تلاش متقابل در همه زمینه‌ها گسترش یافته و در جهت منافع متقابل مردم دو کشور بیش از پیش توسعه و تعمیق می‌یابد.