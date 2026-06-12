امامجمعه تبریز:
دشمن باید خطوط قرمز ایران را بپذیرد
امام جمعه تبریز خطاب به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این آخرین هشدار ما است. هرچه زودتر شروط و خطوط قرمز اعلامشده از سوی رهبر معظم انقلاب را بپذیرید.
به گزارش ایلنا،حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل امروز در خطبههای این هفته نماز جمعه تبریز در مصلای امام خمینی اظهار کرد: ملت ایران تحمل وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را ندارد. هرچه زودتر شروط و خطوط قرمز اعلامشده از سوی رهبر معظم انقلاب را بپذیرید؛ در غیر این صورت، جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز، منفعل نخواهد ماند.
وی ادامه داد: این روزها برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایران را تهدید میکنند که اگر ایران به ما حمله کند، ما نیز ایران را هدف قرار خواهیم داد. انسان از شنیدن چنین سخنانی به خنده میافتد؛ کشورهایی که امنیت، معیشت و حتی بسیاری از نیازهای خود را از دیگران تأمین میکنند، چگونه میخواهند در برابر ایران بایستند؟
خطیب نماز جمعه تبریز افزود: ما با شماها کاری نداریم؛ این شما هستید که خاک و امکانات خود را در اختیار دشمنان ایران قرار دادهاید و از همان سرزمینها علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی میشود. هنگامی که وابستگی به بیگانگان را برای خود افتخار میدانید و کسانی را بر سرنوشت خود مسلط کردهاید که شما را تنها ابزاری برای تأمین منافعشان میبینند، چگونه ایران را تهدید میکنید؟
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره به همسایگان خود رویکردی دوستانه و وفادارانه داشته است، اما اگر از خاک شما علیه ایران اقدامی صورت گیرد، برای ما تفاوتی نخواهد داشت که عامل آن چه کسی باشد. اگر آمریکا یا رژیم صهیونیستی از خاک شما علیه ایران حمله کنند و به هشدارهای جمهوری اسلامی توجه نکنید، بدانید که همه مراکز و مناطق مورد استفاده دشمن در تیررس پاسخ قاطع ایران قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مواضع متناقض آمریکا گفت: آمریکا هر روز حرف متناقضی مطرح میکند؛ یک روز از حمله سخن میگوید و چند ساعت بعد از عدم حمله. تصور نکنید که ملت ایران از اهداف شما آگاه نیست. شما میخواهید ایران را در شرایطی میان صلح و جنگ نگه دارید، اما این وضعیت بیش از آنکه به زیان ایران باشد، به ضرر خود شما است.
وی تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد مردم ایران در فضای تهدید و ناامنی زندگی کنند. از تهدیدهای مکرر و تحمیل خواستههای خود دست بردارید. اگر شرایط و حقوق ملت ایران را بپذیرید، مسیر توافق نیز هموار خواهد بود.
امام جمعه تبریز تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در صورت تداوم تهدیدها، با اقتدار و پیشدستانه از منافع، امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد و متجاوزان را با پاسخی قاطع و پشیمانکننده روبهرو خواهد ساخت.
خطیب نماز جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبهها با گرامیداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر گفت: احتکار، گرانفروشی، ربا و رشوه، کم کاری در ادارات و بی حجابی از مصادیق آشکار منکر هستند و باید با آنها بهطور جدی مقابله شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه دشمن میخواهد ماجرای تاریخی اندلس را در جمهوری اسلامی ایران اجرا کند افزود: مهمترین هدف دشمن، تضعیف باورهای دینی و کشاندن جوانان به سوی ابتذال است تا با استفاده از تجربهای که در ماجرای اندلس به دست آورده است بر ایران اسلامی غالب شود.
وی با اشاره به موضوع حجاب و مسائل فرهنگی اظهار کرد: دشمنان به دنبال سوءاستفاده از موضوع حجاب و از طریق ترویج فحشا و منکرات در صدد اجرای برنامههای خود هستند. نباید اجازه داد جامعه در مسیر خواستهها و اهداف آنان حرکت کند.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با بیان اینکه دشمنان برای افزایش آسیبهای اجتماعی برنامهریزی کردهاند، افزود: ممکن است برخی موضوعات در ظاهر اهمیت چندانی نداشته باشند، اما دشمنان از طریق آنها اهداف و نقشههای گستردهتری را دنبال میکنند و نباید در زمین آنها بازی کرد.
امام جمعه تبریز با اشاره به فرارسیدن ماههای محرم و صفر، از شهرداری، اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق مختلف خواست از ظرفیت بودجههای فرهنگی برای حمایت از برنامههای مذهبی، بهویژه تجمعات شبانه، استفاده کنند.
وی گفت: عزاداری امسال ایرانیان برای حضرت امام حسین(علیه السلام) رنگ و بوی متفاوتی دارد و بیش از هر زمان دیگری به دوران عاشورا شباهت یافته است؛ چرا که ملت ایران نیز همچون یاران سیدالشهدا(علیه السلام)، در برابر مستکبران و ظالمان جهان ایستاده و در حال مبارزه است. امسال مردم ایران در هیأتهای عزاداری، شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة» را با صدایی رساتر از همیشه سر خواهند داد.
وی با اشاره به ۲۷ خرداد روز جهاد کشاورزی اظهار کرد: امنیت کشاورزی و امنیت غذایی موضوع سادهای نیست و دولت و وزیر جهاد کشاورزی باید توجه ویژهای به این حوزه داشته باشند. امنیت غذایی دارای چند شاخص مهم است؛ نخست آنکه کالاها باید به میزان کافی در دسترس مردم باشد و کمبودی وجود نداشته باشد، دوم آنکه قیمت کالاها مناسب و قابلدسترس باشد و سوم آنکه محصولات از سلامت کافی برخوردار باشند.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی به ویژه بنزین تأکید کرد و گفت: در مصلیها و مساجد باید لامپهای کممصرف نصب شود. این موضوع از وظایف اداره برق است و مسئولان این اداره نیز قول اجرای آن را دادهاند.