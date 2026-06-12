دریادار سیاری:
تنگه هرمز و خلیج فارس تحت کنترل ماست
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش گفت: غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل کامل نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگهی هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل محکم نیروی دریایی ارتش است.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار حبیبالله سیاری معاون هماهنگکنندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی «من ایرانم» طی سخنانی درخصوص شهدای ناو دنا که توسط تروریستهای آمریکایی به شهادت رسیدند، بیان کرد: ناو ما در یک رزمایش صلح و دوستی رفته بودند و آموزشی بود و سلاح جنگی نداشت.
وی افزود: این شهدا مظلومانه شهید شدند، اگر مرد میدان بودند چرا کسی را غریبانه گیر آوردند؟ ما انتقام این شهدا را خواهیم گرفت. سازمانهای بینالمللی و حقوق بشری چرا درباره این موضوعات حرفی نمیزنند؟ ما ۱۰۴ شهید دادیم و ۲۰ پیکر شهدای ما در دریا مانده و برنگشته است.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش اظهار داشت: هیچ اصول انسانیتی در این کار نیست؛ این شهدا مظلومانه به شهادت رسیدند و باید به خواستههای خانوادههای شهدا رسیدگی شود و موضوع باید دنبال شود.
امیر دریادار سیاری در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: پای لانچر بودن معنایش این است که درزمنده میداند که مورد اصابت قرار میگیرد ولی برای ملت خود میایستد؛ این مردانگی است.
وی با بیان اینکه پهپادهای زیادی در ارتش و سپاه پرتاب شده است، خاطر نشان کرد: پهپاد در شرایط سخت و با کمترین زمان ممکن آماده میشود؛ ما درباره شلیک پهپاد بهسوی دشمن نیز شهید دادهایم. پهپادها در ارتش شاهکار کردند و سرعت تولید آن بسیار بالاست.
رئیس ستاد و معاون هماهنگکننده ارتش همچنین درخصوص تهدیدات دشمن مبنی بر از بینرفتن قدرت دریایی کشورمان تصریح کرد: میگویند نیروی دریایی ایران آسیب دیده، اگر مرد هستند جلو بیایند. ما در منطقه قدرت داشته و داریم. اینکه از دور ادعا میکنند، از سر مردانگی نیست.
امیر دریادار سیاری ادامه داد: غرب تنگه هرمز، خود تنگه و خلیج فارس تحت کنترل محکم نیروی دریایی سپاه بوده و شرق تنگهی هرمز و شمال اقیانوس هند تحت کنترل محکم نیروی دریایی ارتش است. هیچ شناوری بدون اجازهی ما نمیتواند وارد شود.