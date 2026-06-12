به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: قرآن کریم حدود 70 نام و وصف برای روز قیامت دارد از نام های قیامت که قرآن فرموده است یوم الحسره است روز افسوس. افسوس که چرا سرمایه را برباد دادیم.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن برای روز افسوس هشدار می دهد. پرونده بسته شده و حکم هم صادر شده و راه جبرانی نیست. فرد در آن موقع وای بر آن کوتاهی هایی که انجام دادم. از این فرصت طلایی بهره ببریم که در آن روز که یوم الحسره است افسوس در کارمان نباشد.

خطیب این هفته نماز جمعه با اشاره به سیره پیامبر در جنگ و آتش گفت: در دو آیه از قرآن خداوند به پیامبر می گوید امیدت فقط به خدا باشد. در جایی که اعتماد کامل کامل دارید بر خدا توکل کنید. یعنی در عمل خداباور شوید. این سرمایه عظیمی است. انبیاء با این سرمایه راه را پیش بردند. رزمندگان راه دین با این سرمایه پیش می برند. تمام قوت و قدرت دست اوست. خدایی که عزیز است و نفوذ ناپذیر است و هیچ کس یارای غلبه بر او نیست. یار خدا باشید خدا کمکتان می کند. خدایی که یاری رسان به شماست و اگر یاری او نباشد ذلت حتمی است.

خاتمی گفت: بی هیچ تردیدی مصاف شما و جنگ شما جنگ ایمان و کفر است. با دنیای کفر طرف هستید براساس این باور می گویم که قطعا شما پیروزید. این پیروزی قطعی دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارید.

وی در خطبه دوم نماز جمعه تهران گفت: از نام های قیامت یوم التقابن است. یعنی روزی که پرده ها کنار می رود و همه می فهمند که چه باختی داشته اند. از فرصت ها استفاده کنید تا در یوم التقابن روزی که باختن ها آشکار می شود مشکلی برای ما نباشد.

خاتمی در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: آنچه در هفته گذشته اتفاق افتاد به خصوص ورود ایران در عرصه حمایت از حزب الله و عقب نشینی دشمن حاوی چند پیام بود. پیام اول آنکه آنچه مسئولان جنگی می گویند شعار نیست عمل می کنند گفتند اگر به ضاحیه حمله کنید می زنیم و زدند. الان هم نظام شعار نمی دهد به ترامپ و نتانیاهو می گوییم که اگردست از پا خطا کنید سیلی می خورید و سیلی محکم هم میخورید. مردم ایران با دشمنانی عهد شکن و پیمان شکن طرف هستند.

وی گفت: این دشمن زبان مذاکره نمی فهند زبان زور می فهمد و نیروهای مسلح ما زبان زور را نشان شان دادند و نشان خواهند داد. من به عنوان خطیب جمعه نمی دانم پشت صحنه چه خبر است اما اجمالا به مذاکره کنندگان می گویم شما زبان این ملت هستید و زبان این ملت می گوید هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة . ترامپ گفته ایرانی ها ما را احمق می دانند مگر احمق نیستند. ایرانی ها هم تو را احمق می دانند و هم دیوانه. خداوند حق را بر زبان ایرانیها جاری کرده است.

وی گفت: پیام دیگر وحدت جبهه مقاومت است. انصافا دیدید که چقدر قشنگ انصارالله یمن وحزب الله وارد شدند. الحشد الشعبی عراق وارد شد. پیام دیگر این است که الکفر ملت واحده، همه عالم و آدم می دانند که ترامپ و نتانیاهو سر و ته یک کرباس هستند. انقلاب کردیم که تسلیم نشویم و تسلیم هم نمی شویم.

خاتمی با اشاره به شروع محرم و آغاز سال قمری گفت: محرم همیشه برای ملت عزیز ما پیام داشته است. پیام نجات بخش. اما امسال محرم یک ویژگی دیگری دارد. اینکه امسال محرم فهمیده اند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا چیست. مردم به وضوح جبهه یزدیان را دیدند. جبهه ترامپ و نتانیاهو از مصادیق بارز جبهه یزدیان است و شما خوبان در جبهه امام حسین هستید و خواهید ماند. این صد و سه شب آمدن شما یعنی خودتان را در جبهه اباعبدالله می بینید. امسال تجلی عینی شعار عاشورا را مردم نشان دادند. به خیابان آمدید و با عمل گفتید که ما و ذلت هرگز.

وی ادامه داد: به حمدالله راه تان را پیدا کرده اید و شعار حسینی را در همه زندگی تان نشان داده اید. امسال باید یاد احیاگر عاشورا بود آن کس که نهضت سالار شهیدان را تبیین کرد. امسال باید یاد احیاگر عاشورا آیت‌الله العظمی امام سید علی خامنه‌ای را گرامی بداریم و همه خطبا، وعاظ و مداحان امسال باید از حسین (ع)، کربلا و شهیدان کربلا بگویند و شهدای خودمان را نیز فراموش نکنند.

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