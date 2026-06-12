به گزارش ایلنا، امین ذوالفقاری، دادستان رامیان، در جریان بازدید از معدن زغال‌سنگ گرانیت شاهرود با اشاره به گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود نواقص ایمنی در بخش هواکش و پایه‌های نگهدارنده تونل، دستور توقف عملیات پیشروی یکی از تونل‌های این معدن را صادر کرد.

ذوالفقاری تأکید کرد: ادامه عملیات حفاری و پیشروی تونل منوط به رفع نواقص موجود و تأیید رعایت استاندارد‌های ایمنی از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

دادستان رامیان در این بازدید مطالبات کارگران از جمله پرداخت نشدن حقوق معوقه و حق بیمه تأمین اجتماعی که سبب بروز مشکلاتی در دریافت خدمات درمانی برای کارگران شده است، را نیز پیگیری کرد.

ذوالققاری در نشستی که با حضور مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مسئولان معدن و نمایندگان کارگران در محل معدن برگزار شد به مالکان معدن ۱۰ روز فرصت داد تا نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شد وضعیت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران که طی ماه‌های گذشته پرداخت نشده است، ظرف سه روز تعیین تکلیف شود تا کارگران در بهره‌مندی از خدمات درمانی و بیمه‌ای با مشکل مواجه نشوند.

ذوالفقاری با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، اجرای تعهدات بیمه‌ای و رعایت الزامات ایمنی از جمله تکالیف قانونی کارفرمایان است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از حقوق کارگران و حفظ ایمنی محیط‌های کار را با جدیت دنبال خواهد کرد.

این بازدید در راستای دستور رئیس کل دادگستری استان به دادستان‌های سراسر استان برای بررسی وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ و نظارت بر رعایت استاندارد‌های ایمنی انجام شد.