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پیشروی تونل معدن زغال‌سنگ جوزچال با دستور دادستان رامیان متوقف شد

پیشروی تونل معدن زغال‌سنگ جوزچال با دستور دادستان رامیان متوقف شد
کد خبر : 1797772
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دادستان رامیان در ادامه پیگیری‌های دستگاه قضایی برای ارتقای ایمنی معادن و صیانت از حقوق کارگران از معدن زغال‌سنگ گرانیت شاهرود در منطقه جوزچال این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، امین ذوالفقاری، دادستان رامیان، در جریان بازدید از معدن زغال‌سنگ گرانیت شاهرود با اشاره به گزارش اداره صنعت، معدن و تجارت مبنی بر وجود نواقص ایمنی در بخش هواکش و پایه‌های نگهدارنده تونل، دستور توقف عملیات پیشروی یکی از تونل‌های این معدن را صادر کرد.

ذوالفقاری تأکید کرد: ادامه عملیات حفاری و پیشروی تونل منوط به رفع نواقص موجود و تأیید رعایت استاندارد‌های ایمنی از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

دادستان رامیان در این بازدید مطالبات کارگران از جمله پرداخت نشدن حقوق معوقه و حق بیمه تأمین اجتماعی که سبب بروز مشکلاتی در دریافت خدمات درمانی برای کارگران شده است، را نیز پیگیری کرد.

ذوالققاری در نشستی که با حضور مسئولان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مسئولان معدن و نمایندگان کارگران در محل معدن برگزار شد به مالکان معدن ۱۰ روز فرصت داد تا نسبت به پرداخت حقوق معوقه کارگران اقدام کنند.

وی افزود: همچنین مقرر شد وضعیت حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران که طی ماه‌های گذشته پرداخت نشده است، ظرف سه روز تعیین تکلیف شود تا کارگران در بهره‌مندی از خدمات درمانی و بیمه‌ای با مشکل مواجه نشوند.

ذوالفقاری با تأکید بر لزوم رعایت حقوق قانونی کارگران گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا، اجرای تعهدات بیمه‌ای و رعایت الزامات ایمنی از جمله تکالیف قانونی کارفرمایان است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، حمایت از حقوق کارگران و حفظ ایمنی محیط‌های کار را با جدیت دنبال خواهد کرد.

این بازدید در راستای دستور رئیس کل دادگستری استان به دادستان‌های سراسر استان برای بررسی وضعیت ایمنی معادن زغال‌سنگ و نظارت بر رعایت استاندارد‌های ایمنی انجام شد.

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