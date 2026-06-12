۱۰ هزار قطعه سکه تقلبی در استان آذربایجان غربی کشف و ضبط شد
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از انهدام یک باند بزرگ و سازمانیافته ضرب و توزیع سکههای طلای جعلی خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضا با برهمزنندگان نظم اقتصادی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از انهدام یک باند بزرگ و سازمانیافته ضرب و توزیع سکههای طلای جعلی خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضا با برهمزنندگان نظم اقتصادی تأکید کرد.
عتباتی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اقدامات پیچیده اطلاعاتی و عملیات مشترک میان سربازان گمنام امام زمان (عج) و دادگستری آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین شبکههای ضرب و توزیع سکههای تقلبی که گستره فعالیت آن استانهای شمال غرب و چندین استان مرکزی کشور را دربر میگرفت، شناسایی و متلاشی شد.
وی افزود: در این عملیات موفق، ۵ نفر از اعضای اصلی این باند شناسایی و دستگیر شدند که با تفهیم اتهامِ اخلال در نظام اقتصادی کشور، برای تمامی آنان قرار بازداشت موقت صادر شده و در حال حاضر در بازداشت به سر میبرند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به حجم بالای کشفیات در این پرونده تصریح کرد: از این باند، علاوه بر توقیف بالغ بر ۱۰ هزار قطعه سکه تمام، نیم، ربع، گرمی و سکههای طرح الیزابتِ تقلبی، تمامی تجهیزات تخصصی این شبکه شامل دستگاههای ضرب سکه، قالبهای آلیاژ فلزی، دستگاههای وکیوم، لیبلزن و پلمبهای جعلی نیز کشف و ضبط شد.
عتباتی در پایان با هشدار جدی به سودجویان و اخلالگران بازار خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی، با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی مردم را هدف قرار دهد، بدون هیچگونه اغماضی برخورد خواهد کرد. به شهروندان عزیز نیز توصیه میشود ضمن هوشیاری کامل، سکه و طلا را صرفاً از واحدهای صنفی معتبر و دارای مجوز قانونی خریداری نمایند تا در دام اینگونه باندهای کلاهبردار گرفتار نشوند.