به گزارش ایلنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در پیامی، درگذشت امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت‌الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم جلیل‌القدر و انقلابی، امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت‌الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی را به روحانیت معظم، نمازگزاران مؤمن و مؤمنه این مسجد و اقربا و اخلاء آن مرحوم تسلیت و تعزیت گفته و حشر با صالحین را برای ایشان از درگاه خداوند مسئلت دارم.

مسجد جامع ابوذر تهران از سنگرهای مهم نشر و بسط ارزش‌های انقلابی در جامعه اسلامی ماست‌. این مسجد یادآور حضورها و منبرهای روشنگرانه امام شهیدمان، خامنه‌ای اعلی‌‌الله مقامه‌الشریف، در سال‌های پیش و پس از انقلاب است.

کینه و حقد عناصر ضدانقلاب از این سنگر مهم سبب شد تا معاندین، هم در تیر ۱۳۶۰ در این مسجد به ارتکاب جنایت روی آورند و هم چند دهه بعد در شبه‌کودتای دی‌ ۱۴۰۴ به حمله تروریستی و هتک حرمت آن، مبادرت ورزند.

خداوند رحمان و رحیم، حافظ و حامی همه خادمان و روحانیون مساجد، این سنگرهای مهم نشر ارزش‌های انقلاب اسلامی باشد و بر درجات امام جماعت فقید مسجد جامع ابوذر تهران، حجت‌الاسلام حاج شیخ رضا مطلبی در جنة‌المأوی بیفزاید.