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زاکانی:

آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در دهه دوم محرم برگزار می‌شود

آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در دهه دوم محرم برگزار می‌شود
کد خبر : 1797619
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شهردار تهران از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر فقید انقلاب در دهه دوم محرم خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت شهر، علیرضا زاکانی شهردار پایتخت بعد ازظهر امروز -پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵- در حاشیه مراسم افتتاحیه بیست‌وچهارمین رویداد فرهنگی «عطر سیب» در جمع خبرنگاران، با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تشییع پیکر رهبر فقید انقلاب در دهه دوم محرم خبر داد.

 

شهردار تهران اظهار کرد: تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب به واسطه برگزاری شایسته عزای سیدالشهدا(ع) به بعد از دهه اول محرم موکول شده است و ان‌شاءالله این مراسم در دهه دوم محرم برگزار خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ابعاد معنوی و سیاسی این رویداد افزود: این تشییع، عهد و پیمانی دوباره با آرمان‌های امام شهید و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای خواهد بود.

 

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