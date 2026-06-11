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برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید محمد باقری، همسر و فرزند ایشان

برگزاری مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید محمد باقری، همسر و فرزند ایشان
کد خبر : 1797559
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مراسم سالگرد سپهبد شهید «محمد باقری» رئیس فقید ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم سالگرد عروج آسمانی و پرافتخار سپهبد شهید «محمد باقری» رئیس فقید ستادکل نیروهای مسلح، همسر و فرزند شهیده ایشان، در مسجد امام صادق (ع) در میدان فلسطین برگزار شد.

در این مراسم سردار محمد تقی مهری، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، سردار محمد شرفی، جانشین معاون هماهنگ کننده فراجا، ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولین لشکری و کشوری حضور داشتند.
همچنین مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار،  همسر و فرزند شهیده ایشان نیز ، صبح امروز (پنج‌شنبه)، در فضایی آکنده از عطر یاد و خاطره شهدا، بر سر مزار آن شهید والامقام در قطعه ۲۴ گلزار شهدای بهشت زهرا (س) برگزار شد.

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