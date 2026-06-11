خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون وزیر دادگستری خبر داد:

انتقال ۵۹۸ زندانی تبعه افغانستان به کشورشان

انتقال ۵۹۸ زندانی تبعه افغانستان به کشورشان
کد خبر : 1797544
لینک کوتاه کپی شد.

طبق اعلام معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، زندانی تبعه افغانستان به کشورشان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، از انتقال ۵۹۸ زندانی افغانستانی به کشورشان خبر داد.

جلالیان در این‌باره اظهار داشت: این افراد، یازدهمین گروه از اتباع افغانستانی محبوس در زندان‌های کشورمان هستند که پس از اجرایی شدن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس میان دو کشور، تحویل مقامات قضایی افغانستان شدند.

معاون‌ وزیر دادگستری با اشاره به اینکه محکومیت حبس این افراد عمدتا در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است افزود: با لحاظ معیارهای انسان‌دوستانه و حقوق بشری، این افراد برای گذراندن باقی‌مانده دوران محکومیت حبس خود به افغانستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: فعالیت دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در طول جنگ تحمیلی سوم نیز ادامه داشته که‌ ماحصل آن انتقال حدود ۶۰۰ تبعه افغانستانی محبوس در کشورمان به افغانستان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی