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هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه

با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد

با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد
کد خبر : 1797281
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فرمانده نیروی دریایی سپاه هشدار داد با هرگونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از کانال تلگرامی سپاه نیوز، نیروی دریایی سپاه در پی شرارت های اخیر ارتش تروریستی امریکا در منطقه که باعث ایجاد ناامنی گردیده است به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان اعلام می نماید از این لحظه تنگه هرمز بصورت کامل مسدود می باشد و با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایید.

 

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