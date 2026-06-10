به گزارش ایلنا به نقل از کانال تلگرامی سپاه نیوز، نیروی دریایی سپاه در پی شرارت های اخیر ارتش تروریستی امریکا در منطقه که باعث ایجاد ناامنی گردیده است به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان اعلام می نماید از این لحظه تنگه هرمز بصورت کامل مسدود می باشد و با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایید.

انتهای پیام/