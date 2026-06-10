به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رییس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی نوشت:

‌ما از جنگیدن با بازنده ها نمی ترسیم. همین الان هم تابوت‌های آمریکایی خیلی بیشتر از آن چیزی است که ترامپ می‌گوید و بیشتر هم خواهد شد، چرا که جنگ این بار به منطقه هم محدود نخواهد شد. خواهیم دید چه می شود.