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ابراهیم عزیزی:

تابوت‌های آمریکایی بیش از آن است که ترامپ می‌گوید

تابوت‌های آمریکایی بیش از آن است که ترامپ می‌گوید
کد خبر : 1797275
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رئیس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در صفحه مجازی خود، نوشت: همین الان هم تابوت‌های آمریکایی خیلی بیشتر از آن چیزی است که ترامپ می‌گوید و بیشتر هم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی، رییس گروه امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی نوشت:

 

‌ما از جنگیدن با بازنده ها نمی ترسیم. همین الان هم تابوت‌های آمریکایی خیلی بیشتر از آن چیزی است که ترامپ می‌گوید و بیشتر هم خواهد شد، چرا که جنگ این بار به منطقه هم محدود نخواهد شد. خواهیم دید چه می شود.

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