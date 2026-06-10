قرارگاه خاتم:
تنگه هرمز بهصورت کامل مسدود شد
قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی شرارت مجدد آمریکا، تنگه هرمز بصورت کامل مسدود شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، در ادامه شرارت های آمریکای جنایتکار و با توجه به آغاز حملات ارتش متجاوز آن کشور به برخی از مناطق جنوب در استان هرمزگان، از این لحظه به دلیل ناامنی در منطقه، تنگه هرمز برای تردد هر نوع شناور اعم از نفتکش و تجاری بسته اعلام می گردد و هرگونه تردد مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا همچنین ادعای آمریکا مبنی بر عبور کشتی از تنگه هرمز را تکذیب کرده است.