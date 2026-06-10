بیانیه مشترک ایران، روسیه و چین در شورای حکام؛ قطعنامه آمریکا علیه تهران سیاسی و غیرسازنده است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نمایندگی‌های ایران، روسیه و چین در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای مشترک در جلسه شورای حکام به قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران واکنش نشان دادند.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:



آقای رئیس،

1. این بیانیه مشترک از سوی جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه تقدیم می‌گردد.

2. ما تأکید می‌کنیم که موضوع دستور کار حاضر فاقد هرگونه موضوعیت است. با عنایت به قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمامی مفاد آن در تاریخ 18 اکتبر 2025 خاتمه یافته است. ما بر این موضع هستیم که تلاش‌های تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی به‌اصطلاح «مکانیسم ماشه» فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد. از این‌رو، گزارش‌دهی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اجرای این قطعنامه‌ها، دارای ماهیتی سیاسی بوده و خطر تضعیف تلاش‌ها برای نیل به راه‌حلی جامع در خصوص پرونده هسته‌ای ایران را به همراه دارد. ما با هرگونه تلاش برای گمراه‌سازی کشورهای عضو در خصوص وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، از جمله از طریق گزارش‌های مدیرکل، قاطعانه مخالفت می‌کنیم.

3. ما تعهد دیرینه جمهوری اسلامی ایران به عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به عنوان دولت عضو معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را یادآور می‌شویم و مجدداً بر ضرورت تحقق کامل و مؤثر حق ذاتی و غیرقابل‌سلب دولت‌ها برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز تأکید می‌نماییم. همچنین تصریح می‌کنیم که تمامی پرسش‌های مشروع ناشی از این موضوع باید منحصراً از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی، به عنوان تنها مسیر قابل اتکا، مورد رسیدگی قرار گیرد.

4. حملات مکرر علیه تأسیسات و اماکن هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران که حاوی مواد هسته‌ای می‌باشند، همراه با تهدیدهای مداوم به تجاوزات بیشتر، بنیان‌های معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را تضعیف نموده و وضعیتی بی‌سابقه در تاریخ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد کرده است.

5. قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین قطعنامه‌های کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هسته‌ای را نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس تلقی می‌نمایند.

6. این اقدامات غیرقانونی، شرایط اجرای پادمان‌های آژانس را به طور اساسی دگرگون ساخته و عملاً اجرای عادی پادمان‌های آژانس در ایران را غیرممکن ساخته است. این واقعیت در گزارش‌های اخیر مدیرکل به شورای حکام نیز اذعان شده است.

7. با وجود این شرایط فوق‌العاده وخیم، جمهوری اسلامی ایران همکاری خود با آژانس را ادامه داده و به درخواست‌های دسترسی به تأسیساتی که هدف حملات قرار نگرفته‌اند، از جمله بازرسی‌های اخیر از نیروگاه هسته‌ای بوشهر طی روزهای 1 تا 3 ژوئن، مطابق با مفاد گزارش مدیرکل، پاسخ مثبت داده است. چنین همکاری‌ای در شرایط استثنایی، بیانگر تعهد مستمر و آمادگی ایران برای تعامل سازنده و مبتنی بر حسن نیت با آژانس است.

8. در عین حال، ما معتقدیم که ارائه تضمین‌های مؤثر، به ویژه تضمین عدم تکرار چنین اقداماتی، برای تداوم و توسعه همکاری ایران با آژانس، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

9. در خصوص پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا، ما تأکید می‌کنیم که این ابتکار، تحت پوشش «حمایت» از مدیرکل، صرفاً با هدف اعمال فشار بیشتر و بی‌ثبات‌سازی وضعیت شکننده کنونی طراحی شده است. این اقدام خطر تضعیف بیشتر همکاری میان آژانس و ایران را در پی داشته و تلاش‌های دیپلماتیک جاری را در این برهه حساس با مخاطره جدی مواجه می‌سازد. شایان ذکر است که مدیرکل آژانس در گزارش خود هیچ‌گونه اقدامی را از سوی شورای حکام توصیه نکرده است. با عنایت به این واقعیات، ما بر این باور هستیم که پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی، نابهنگام، غیرسازنده و ماهیتی سیاسی دارد. از این‌رو، تمامی کشورهای عضو مسئولیت‌پذیر را دعوت می‌کنیم که پیامدهای آن را با دقت بررسی نموده و از حمایت از این پیش‌نویس قطعنامه امتناع ورزند.

10. ما قویاً بر این باوریم که حل‌وفصل پایدار وضعیت کنونی، تنها از طریق توقف فوری و دائمی تمامی حملات، رفع تهدیدهای ناشی از اقدامات تجاوزکارانه آتی و اجتناب از اتخاذ مواضع یا طرح مطالباتی که با حقوق ذاتی و غیرقابل‌سلب کشورهای عضو وفق اسناد بین‌المللی مرتبط، از جمله حق آنان برای توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز بدون تبعیض و مطابق با معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ناسازگار است، امکان‌پذیر خواهد بود.