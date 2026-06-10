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رضایی مطرح کرد:

دو روز برای متهم کردن ایران، ۱۰۲ روز برای کشف حقیقت میناب

دو روز برای متهم کردن ایران، ۱۰۲ روز برای کشف حقیقت میناب
کد خبر : 1796930
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سخنگوی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:مقامات آمریکایی ظرف دو روز ایران را مسئول سقوط بالگرد در تنگه هرمز معرفی کردند، اما با گذشت ۱۰۲ روز از قتل دختران میناب، تحقیقات این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 در حالی که پنتاگون و کاخ سفید دو روزه علت سقوط بالگرد در تنگه هرمز را به ایران نسبت دادند ولی با گذشت ۱۰۲ روز از قتل دختران میناب هنوز تحقیقات درباره کشتار میناب ادامه دارد!

 

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