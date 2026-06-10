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سیاسی



مجلس ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲:۵۸

رضایی مطرح کرد:

دو روز برای متهم کردن ایران، ۱۰۲ روز برای کشف حقیقت میناب

سخنگوی کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:مقامات آمریکایی ظرف دو روز ایران را مسئول سقوط بالگرد در تنگه هرمز معرفی کردند، اما با گذشت ۱۰۲ روز از قتل دختران میناب، تحقیقات این پرونده هنوز به نتیجه نرسیده است.