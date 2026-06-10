به گزارش ایلنا، در راستای تقویت هم‌افزایی علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی نخبگان حقوقی، سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور در مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، با توکل حبیب زاده، رئیس این مرکز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با هدف ترسیم نقشه راه تعاملات دوجانبه برگزار شد، طرفین بر لزوم نهادینه‌سازی همکاری‌های علمی در حوزه‌های «پژوهش‌های بنیادین و کاربردی» تأکید کردند.

از محور‌های عملیاتی این دیدار که بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ صورت گرفت، انجام پژوهش‌های کاربردی، توسعه همکاری در زمینه چاپ و نشر منابع حقوقی با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه و طراحی و اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی در حوزه حقوق بین‌الملل بود.

در این نشست، حسین زرینی (معاون توسعه مدیریت و منابع پژوهشگاه قوه قضاییه) و غفار رحمتی (سرپرست مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه) نیز حضور داشتند.

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