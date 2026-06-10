خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کریمی:

مطالبات گندمکاران با قیمت مصوب پرداخت می‌شود

مطالبات گندمکاران با قیمت مصوب پرداخت می‌شود
کد خبر : 1796791
لینک کوتاه کپی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین و تثبیت شده است، گفت: دولت متعهد به پرداخت کامل مطالبات گندمکاران بر اساس نرخ مصوب است.

به گزارش ایلنا،رحیم کریمی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری، گفت: با نظارت کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین و برای هر کیلوگرم گندم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است.

وی افزود: برخی اظهارنظرها و فضاسازی‌ها درباره تغییر یا کاهش نرخ خرید گندم مطرح می‌شود، اما قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری ملاک عمل است و دولت موظف به پرداخت مطالبات کشاورزان بر همین اساس خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بر پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تأکید شد و مقرر شد منابع لازم برای اجرای این تعهد تأمین شود.

کریمی با اشاره به پیش‌بینی تولید مناسب گندم در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه امسال حدود ۱۲ میلیون تن تولید گندم در کشور پیش‌بینی می‌شود و حمایت از کشاورزان می‌تواند زمینه تداوم خودکفایی و کاهش نیاز به واردات این محصول راهبردی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت حمایت از تولیدکنندگان گندم را وظیفه خود می‌دانند و کشاورزان اطمینان داشته باشند مطالبات آنان بر اساس نرخ مصوب پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی