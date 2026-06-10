به گزارش ایلنا،رحیم کریمی با اشاره به روند خرید تضمینی گندم در سال جاری، گفت: با نظارت کمیسیون کشاورزی مجلس، قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین و برای هر کیلوگرم گندم ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شده است.

وی افزود: برخی اظهارنظرها و فضاسازی‌ها درباره تغییر یا کاهش نرخ خرید گندم مطرح می‌شود، اما قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری ملاک عمل است و دولت موظف به پرداخت مطالبات کشاورزان بر همین اساس خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بر پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تأکید شد و مقرر شد منابع لازم برای اجرای این تعهد تأمین شود.

کریمی با اشاره به پیش‌بینی تولید مناسب گندم در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه امسال حدود ۱۲ میلیون تن تولید گندم در کشور پیش‌بینی می‌شود و حمایت از کشاورزان می‌تواند زمینه تداوم خودکفایی و کاهش نیاز به واردات این محصول راهبردی را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت حمایت از تولیدکنندگان گندم را وظیفه خود می‌دانند و کشاورزان اطمینان داشته باشند مطالبات آنان بر اساس نرخ مصوب پرداخت خواهد شد.

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