دعوت به حضور در اجتماع مردمی جبهه مقاومت با شعار میدان یکی، دشمن یکی

«فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَکُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَکُمْ وَ أَنفُسَنَا وَ أَنفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْکَاذِبِین»

روز مباهله، یادآور یکی از درخشان‌ترین و سرنوشت‌سازترین صحنه‌های تاریخ رسالت الهی است؛ روزی که پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با حضور اهل‌بیت علیهم‌السلام، حقیقت نبوت و حقانیت اسلام را در برابر جبهه انکار و لجاجت آشکار ساخت و الگویی ماندگار از ایستادگی جبهه حق در برابر باطل را در تاریخ ثبت کرد.

این واقعه بزرگ، درسی همیشگی برای امت اسلامی است که تقابل حق و باطل در طول تاریخ ادامه دارد و امروز نیز در قالب رویارویی جبهه ایمان با نظام سلطه جهانی و قدرت‌های استکباری، به‌ویژه رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی، جلوه‌ای آشکار یافته است.

در چنین شرایطی، آنچه ضامن عزت و پایداری ملت‌هاست، حضور آگاهانه و بصیرت‌مند در صحنه دفاع از حق و مقاومت در برابر سلطه‌طلبی است. در حافظه تاریخی ملت ایران نیز یاد و نام رهبر شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمةالله‌علیه) و همراهی و مجاهدت خانواده ایشان، جلوه‌ای معاصر از همین منطق حضور مؤمنانه و مجاهدانه است؛ حضوری که یادآور حقیقت مباهله و حضور پیامبر اکرم (ص) با اهل‌بیت علیهم‌السلام در میدان دفاع از حق است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامی‌داشت روز مباهله و تجدید عهد با آرمان‌های بلند رسالت نبوی و ولایت علوی، از ملت مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در اجتماع مردمی جبهه مقاومت که با شعار «میدان ما یکی است... و دشمن ما نیز یکی است» برگزار می‌شود، حضوری پرشور و معنادار داشته باشند.

این اجتماع مردمی همزمان با شهر‌های غزه، بیروت، بغداد و صنعا، در میادین و خیابان های سراسر کشور برگزار خواهد شد و نمادی از همبستگی ملت‌های آزادی‌خواه منطقه در برابر تجاوز و سلطه‌گری رژیم جنایتکار آمریکا و رژیم صهیونیستی و پاسداشت یاد شهدای مقاومت خواهد بود.

زمان برگزاری: امشب ساعت ۲۱ درمیادین شهر‌های سراسر کشور

بی‌تردید حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی، جلوه‌ای از وحدت، بیداری و استقامت جبهه حق در برابر نظام سلطه و پیام روشنی از همبستگی ملت‌های آزاده منطقه خواهد بود.