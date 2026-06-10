سپاه: حمله به پایگاه الازرق اردن با موفقیت انجام شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد با موفقیت پایگاه الازرق اردن آشیانه جنگندههای F35 حمله کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
به دنبال عملیات موفق نیروی دریایی سپاه در اصابت قرار دادن ۲۱ هدف در پایگاههای هوایی و دریایی آمریکا در منطقه و ساقط کردن یک فروند پهپاد MQ9 در آسمان شهرستان جم، با توجه به تداوم شرارتهای دشمن در تکمیل عملیات مقابله به مثل، قوای اسلام و رزمندگان شجاع هوافضای سپاه توسط موشک های سوخت جامد دور برد خود ۴ هدف مهم از جمله آشیانه های جنگنده های F35 در پایگاه هوایی و مرکز فرمانده کنترل ارتش کودککش آمریکا در الازرق اردن را مورد هدف قرار داده و منهدم کردند.
نیروهای ما آماده پاسخ کوبنده و قاطع به هرگونه تجاوز مجدد دشمن هستند و عواقب هر تجاوز مجدد بر عهده دشمن آمریکایی میباشد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم