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قرارگاه خاتم:

ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا حمله کردند

ارتش و سپاه به پایگاه‌های آمریکا حمله کردند
کد خبر : 1796745
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قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: این حمله در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد آپاچی انجام شده است.

به گزارش ایلنا  و به نقل از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

ارتش جنایتکار آمریکا بداند در صورت تکرار تعرض به جمهوری اسلامی ایران، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد.

 

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