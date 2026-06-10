به گزارش ایلنا و به نقل از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پاسخ به تجاوز ارتش تروریست آمریکا در مناطقی از جنوب کشور به بهانه واهی سقوط بالگرد خود، برخی از پایگاه های آمریکا در منطقه هدف هجوم قدرتمند ارتش قهرمان جمهوری اسلامی و دلاورمردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.