در پاسخ به حرکت شرارت آمیز دشمن، ناوگان پنجم دریایی بحرین مورد حمله پهپادی قرار گرفت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ



رژیم جنگ افروز آمریکا در اوایل بامداد امروز با بهانه های واهی چند نقطه در جاسک، سیریک و قشم را مورد حمله قرار داد که به یک دکل مخابراتی در سیریک خساراتی وارد آمد و دو مخزن آب بخش بمانی این شهرستان منهدم شد.



در پاسخ به این حرکت شرارت آمیز دشمن، رزمندگان نیروی دریایی سپاه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد ناوگان پنجم دریایی بحرین را مورد حمله پهپادی قرار دادند.



درگیری‌ها ادامه دارد و پاسداران غیور ملت ایران در حال پاسخگویی به تجاوزهای دشمن هستند و در صورت ادامه شرارت، پاسخ‌های سنگین‌تری در راه است.



و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم