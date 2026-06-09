هشدار مجدد عراقچی: اگر میخواهید در امان باشید منطقه ما را ترک کنید
وزیر امور خارجه ایران گفت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند اما نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمیگذارند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی در پیامی با توجه به ادامه تحرکات دشمن آمریکایی - صهیونی اظهار کرد: اگر می خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید.
وی گفت: تاریخ خلیج فارس در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستانهای زیادی دارد. هرمز در آبهای بینالمللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.