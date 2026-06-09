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سیاسی



سیاست خارجی ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۰۳:۱۲:۳۲

هشدار مجدد عراقچی: اگر می‌خواهید در امان باشید منطقه ما را ترک کنید

وزیر امور خارجه ایران گفت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند اما نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمی‌گذارند.