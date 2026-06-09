نامه وزیر امور خارجه به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران
در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، وزیر امور خارجه ایران در نامهای به اعضای این شورا، پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه ایران را «اقدامی سیاسی و غیرقانونی» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامهای خطاب به وزرای خارجه کشورهای عضو شورای حکام، یادآوری کرد که آمریکا بانی بحران موجود است و نباید اجازه داد با سوء استفاده از شورای حکام به دنبال مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی خود باشد.
عراقچی در این نامه که همزمان با برگزاری نشست فصلی ماه ژوئن شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارسال شده است، پیشنویس قطعنامه ارائهشده از سوی آمریکا را اقدامی سیاسی و از روی بدنیتی توصیف کرد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصویب قطعنامه سال گذشته شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵، رژیم اسرائیل و آمریکا اقدام به حمله غیرقانونی علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران نموده و جمع زیادی از مردم ایران را به شهادت رساند، این پرسش را مطرح کرد که آیا آژانس بار دیگر قرار است به ابزاری برای توجیه تعرض علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز تبدیل شود؟
عراقچی در این نامه تأکید کرده است که حامی اصلی پیشنویس قطعنامه، خود منشأ بحرانی است که اکنون مدعی رسیدگی به آنهاست.
وی با اشاره به حملات متعدد آمریکا و رژیم اسرائیل علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و همچنین ترور دانشمندان هستهای ایرانی و اعضای خانواده آنان از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، این اقدامات شنیع را بیسابقه در تاریخ آژانس دانست و تصریح کرد که چنین حملاتی پیامدهای گستردهای برای نظام حقوق بینالملل، امنیت و صلح جهانی، رژیم عدم اشاعه و اجرای پادمانهای آژانس به همراه داشته است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با انتقاد از محتوای پیشنویس قطعنامه آمریکا خاطرنشان کرد که این متن صرفاً بر پیامدهای تحولات اخیر تمرکز کرده و عمداً از اشاره به عوامل و ریشههای اصلی شکلگیری شرایط کنونی خودداری میکند.
عراقچی با اشاره به مسئولیت اعضای شورای حکام در تصمیمگیری درباره این تحرک مجرمانه آمریکا، تصریح کرد که رأی کشورهای عضو نه تنها بر پرونده جاری ایران بلکه بر اعتبار، استقلال و آینده آژانس بینالمللی انرژی اتمی و همچنین معاهده منع اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) تأثیرگذار خواهد بود.
وی از اعضای شورای حکام خواست با هوشیاری، بیطرفی و رویکردی مسئولانه به این موضوع بنگرند و اجازه ندهند آژانس بار دیگر به ابزار سیاسی آمریکا تبدیل شود.
وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این نامه با یادآوری خروج یکجانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اقدامات نظامی علیه ایران در میانه روندهای دیپلماتیک و حملات گسترده به تأسیسات هستهای تحت پادمان را نشانهای از بیاعتنایی واشنگتن به تعهدات بینالمللی خود دانست و از اعضای شورای حکام خواست با مخالفت با این قطعنامه، از پیچیدهتر شدن شرایط جلوگیری کنند.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی هماکنون در وین در حال برگزاری است و آمریکا پیشنویس قطعنامهای را علیه جمهوری اسلامی ایران برای بررسی و تصمیمگیری به اعضای این شورا ارائه کرده است.