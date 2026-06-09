خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روابط عمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان:

انفجار کنترل شده بمب‌های عمل‌نکرده در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب

انفجار کنترل شده بمب‌های عمل‌نکرده در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب
کد خبر : 1796641
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان اعلام کرد: انفجار کنترل شده بمب‌های عمل‌نکرده فردا در بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب رخ می دهد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی- صهیونی در محدوده شهرستان میناب بخش توکهور و هشتبندی توسط تیم‌های چک و خنثی سپاه استان هرمزگان، احتمال شنیدن صدای انفجار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ عصر فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه وجود خواهد داشت که جای هیچ گونه نگرانی نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی