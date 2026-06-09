به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه امام سجاد استان هرمزگان اعلام کرد: به دلیل خنثی سازی و انفجار مهمات باقیمانده از حملات آمریکایی- صهیونی در محدوده شهرستان میناب بخش توکهور و هشتبندی توسط تیم‌های چک و خنثی سپاه استان هرمزگان، احتمال شنیدن صدای انفجار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ عصر فردا چهارشنبه ۲۰ خرداد ماه وجود خواهد داشت که جای هیچ گونه نگرانی نیست.