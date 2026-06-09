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معاون علمی رئیس‌جمهور در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد؛

هم‌افزایی معاونت علمی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای چابک‌سازی زیست‌بوم نوآوری

هم‌افزایی معاونت علمی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای چابک‌سازی زیست‌بوم نوآوری
کد خبر : 1796617
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معاون علمی رئیس‌جمهور در دیدار با رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت «تنقیح قوانین» و «کاهش بار بروکراسی اداری» به عنوان پیش‌شرط‌های اصلی جهش اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و از همکاری مشترک برای چابک‌سازی زیست‌بوم نوآوری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، صبح امروز 19 خردادماه، در محل معاونت علمی میزبان بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود. این دیدار که با هدف هم‌افزایی میان بازوی کارشناسی قوه مقننه برگزار شد، بر محوریت قانون‌گذاری پیشران و تسهیل مسیر اقتصاد دانش‌بنیان متمرکز بود.

در این نشست، دو طرف بر لزوم بازنگری در فرآیندهای حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و انطباق قوانین موجود با نیازهای نوظهور در فناوری‌های اقتدارآفرین همچون هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، میکروالکترونیک و ... تأکید کردند.

حسین افشین در این نشست با اشاره به ضرورت چابک‌سازی زیست‌بوم نوآوری در کشور، بر رفع موانع حقوقی رشد استارتاپ‌ها تأکید کرد. وی اظهار داشت: برای رسیدن به سهم واقعی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی، نیاز به تنقیح قوانین و کاهش بار بروکراسی اداری داریم که این امر بدون همراهی کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس محقق نخواهد شد.

بابک نگاهداری نیز با تبیین نقش کلیدی مرکز پژوهش‌ها در تدوین قوانین کارآمد، از آمادگی این مرکز برای همکاری در تدوین پیوست‌های فناوری برای طرح‌های کلان کشور خبر داد. نگاهداری تصریح کرد: مرکز پژوهش‌ها آماده است تا با تکیه بر شبکه نخبگانی خود، به عنوان دیدبان علمی کشور، چالش‌های پیش روی اقتصاد دانش‌بنیان را احصا کرده و پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح فرآیندهای حمایتی ارائه دهد.

گفتنی است در پایان این نشست، مقرر شد تا سلسله جلساتی  بین معاونت علمی و مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف هم‌افزایی بیشتر، بررسی چالش‌های موجود و ارائه راهکارهای کارشناسی برای چابک‌سازی زیست‌بوم نوآوری و تسهیل مسیر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برگزار شود.

این نشست در حالی برگزار شد که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به نوآوری برای حل مسائل زیرساختی (نظیر ناترازی انرژی و مدیریت منابع) نیاز دارد، پیوند میان بدنه کارشناسی مجلس و سیاست‌گذاران حوزه علم و فناوری، می‌تواند نقشه راهی مطمئن برای تحقق اهداف کلان کشور ترسیم کند.

 

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