معاون علمی رئیس‌جمهور اعلام کرد: در این راستا، پنج مرکز شامل دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف و انستیتو پاستور ایران به عنوان مراکز اولویت‌دار برای بازسازی و بهسازی انتخاب شده‌اند. در همین زمینه توافقنامه‌ای میان معاونت علمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده است.

افشین همچنین از حمایت ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در اجرای این طرح خبر داد و گفت: مقرر شده است با انتخاب ۶ بانک عامل، منابع مالی لازم از محل مالیات شرکت‌ها برای اصلاح، بازسازی و بهسازی این مراکز تأمین شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور درباره حمایت از شرکت‌های آسیب‌دیده نیز گفت: در ستاد ویژه بازسازی کشور مقرر شد مسئولیت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی و دولت بر عهده گرفته شود.

وی تصریح کرد: تاکنون حدود ۲۶ شرکت از میان ۹۰ شرکت آسیب‌دیده وارد مرحله نخست بازسازی شده‌اند.

برنامه سه‌مرحله‌ای برای احیای شرکت‌های دانش‌بنیان

افشین با تشریح مراحل حمایتی بیان کرد: برای بازسازی شرکت‌ها سه فاز طراحی شده است. در مرحله اضطراری تلاش می‌شود شرکت‌ها بتوانند بدون توقف تولید، فعالیت خود را ادامه دهند. به عنوان مثال، اگر تجهیزات یا کارخانه‌ای آسیب دیده باشد، امکان استفاده از ظرفیت سایر واحدهای تولیدی و تجهیزات موجود در خارج از شرکت فراهم می‌شود تا بازار شرکت از دست نرود و اشتغال نیروی انسانی حفظ شود.

وی تأکید کرد: اگرچه این ۹۰ شرکت تنها حدود یک درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را تشکیل می‌دهند، اما حفظ نیروی انسانی متخصص آن‌ها اهمیت بسیار بیشتری از زیرساخت‌های فیزیکی دارد.

این مقام مسئول گفت: در مرحله دوم، برنامه بهسازی و بازگرداندن شرکت‌ها به شرایط عادی و سطح فعالیت پیشین دنبال خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور افزود: در مرحله سوم نیز هدف، ایجاد شرایط پایدار برای ادامه فعالیت شرکت‌ها و تقویت تاب‌آوری آن‌ها در برابر بحران‌های احتمالی آینده است.

وی درباره میزان خسارات وارد شده به شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد: مجموع خسارت‌ها شامل ۶۵ همت در بخش ریالی و ۲۵ میلیون دلار در بخش ارزی است که باید به آن ۳۰۰ میلیون دلار خسارت وارده به زیرساخت‌های پژوهشی و فناورانه کشور را نیز اضافه کرد.

افشین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرباز نخبه پرداخت و گفت: متقاضیان استفاده از این تسهیلات بسیار زیاد هستند، اما سهمیه اختصاص یافته به این طرح نسبت به سال گذشته به نصف کاهش یافته است.

وی توضیح داد: سال گذشته حدود چهار هزار سهمیه سرباز نخبه در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار داشت، اما این رقم امسال به دو هزار سهمیه کاهش یافته است. این موضوع موجب نارضایتی بخشی از نخبگان شده است، زیرا بسیاری از آنان برای بهره‌مندی از این ظرفیت برنامه‌ریزی کرده بودند.

رییس بنیاد ملی نخبگان از برگزاری جلسات متعدد با نخبگان و همچنین رایزنی با ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم ظرفیت این طرح افزایش یابد یا امکان استفاده مؤثرتری از آن فراهم شود. اجرای پروژه‌های فناورانه و تخصصی توسط نخبگان در قالب طرح سرباز نخبه می‌تواند اثربخشی بیشتری نسبت به شیوه‌های سنتی خدمت سربازی داشته باشد.