فیاضی در گفتوگو با ایلنا:
خوشبختانه صدای اعتراض دانشآموزان شنیده شد/ مثبت شدن تاثیر معدل در شرایط جنگی عاقلانه بود
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تاثیر مثبت معدل یازدهم در کنکور و مدارا کردن با دانشآموزان کار عاقلانهای بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به آن زد و این جای تشکر دارد
عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصمیم شورای معین شورایعالی انقلاب فرهنگی، مبنی بر اینکه تاثیر معدل پایه یازدهم در کنکور امسال مثبت شود، گفت: همانطور که همیشه گفتهام بازهم همان را تکرار میکنم؛ «قانون سنجش و پذیرش» که مصوب مجلس نهم است، تقریبا قانون کاملی بود. بحث تاثیر قطعی معدل در قانون نبود که به صورت آنی و یکدفعه این کار را انجام دهند، دارای مراحلی بود که باید این کار انجام میشد.
وی با اشاره به تصمیمات گرفته شده پیرامون تاثیر معدل در کنکور سراسری کشور، عنوان کرد: طی سالها یکباره تصمیمگیری پیرامون این موضوع را به شورای عالی انقلاب فرنگی بردند، در آنجا قانون مجلس را به شکل دیگری تغییر دادند که تاثیر قطعی معدل بیرون آمد.
فیاضی ادامه داد: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تاثیر قطعی معدل با مخالفت روبهرو شد. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دائم این موضوع را پیگیر بود که به شرایط قبل بازگردد که هر بار با مقاومتهای محکم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روبهرو میشد.
وی خاطرنشان کرد: حتی تا همین ۳ الی ۴ روز پیش در رسانه ملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ادبیات تقریبا نامناسبی نسبت به نمایندگان به گونهای صحبت کردند که اصلا انگار نمیشود کاری کرد و نباید هم بشود و من هم فکر میکردم از تصمیم خودشان منصرف نمیشوند؛ بنابراین به دانشآموزان که زنگ میزدند، میگفتم که اتفاقی نخواهد افتاد و نمیخواهند از تصمیم خودشان بازگردند.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی ایحال اعتراضات خوشبختانه شنیده شد و الان این تصمیم گرفته شده که برای سال جاری و در شرایط جنگی که در آن قرار داریم، تصمیمی عاقلانه و درست است.
وی تاکید کرد: ما واقعا شرایط خاصی را پشت سر میگذاریم.شرایط ما جنگی است، شرایط آزمون و کلاسهای غیرحضوری داشتیم و بنیه آموزش کشور متاثر از شرایط فعلی کشور است لذا مدارا کردن با دانشآموزان کار عاقلانهای بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی دست به آن زد و این جای تشکر دارد