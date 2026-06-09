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در پی رای دیوان عدالت اداری صورت گرفت؛

اصلاح ساختار «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»/ ستاد اختیار تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت

اصلاح ساختار «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»/ ستاد اختیار تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت
کد خبر : 1796598
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درپی رای دیوان عدالت اداری و با درخواست دولت و موافقت رئیس جمهور بند ۲ تبصره‌ها ذیل ماده ۵ سند ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» اصلاح شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام رای دیوان عدالت اداری، حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور موافقت پزشکیان با پیشنهاد اصلاح بند‌هایی از ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را ابلاغ کرده است. 

پیشتر در بند ۲ تبصره‌ها ذیل ماده ۵ سند ایجاد ستاد قید شده بود، «مصوبات ستاد پس از تایید رئیس جمهور ابلاغ و برای کلیه دستگاه‌های لازم الاجراست» که این بند اصلاح شده است.

براساس اصلاحیه صورت گرفته، این ستاد صرفا در قالب ارائه پیشنهاد و گزارش کارشناسی فعالیت خواهد داشت و اختیار تصمیم‌گیری و یا صدور مصوبه در حوزه فضای مجازی نخواهد داشت.

 

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