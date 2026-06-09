شهریاری نشست با سازمان غذا و دارو را تشریح کرد؛
مهلت یکماهه به سازمان غذا و دارو برای پاسخ به دغدغههای دارویی مردم
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از برگزاری نشست نظارتی اعضای این کمیسیون با رئیس و معاونان سازمان غذا و دارو خبر داد و گفت: مقرر شد ظرف حداکثر یک ماه آینده گزارش جامعتری از مشکلات حوزه دارو و راهکارهای رفع آن به کمیسیون ارائه شود تا از ظرفیتهای نظارتی مجلس برای پیگیری مطالبات مردم استفاده شود.
به گزارش ایلنا،حسینعلی شهریاری در تشریح نشست امروز (سه شنبه، ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس و معاونان سازمان غذا و دارو، گفت: امروز فرصتی فراهم شد تا جلسه نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در محل سازمان غذا و دارو برگزار کنیم و اعضای کمیسیون از نزدیک دغدغهها و چالشهای موجود در حوزه دارو را با مسئولان این سازمان مورد بررسی قرار دهند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور و همراهی مردم در جنگ رمضان با بیان اینکه حضور مردم در خیابان ها به مثابه سوخت موشک های رزمندگان ما است، افزود: مردم عزیز ما به مدت ۱۰۰ شب است که مبعوث شدند و با حضور مؤثر در میادین و حمایتهای خود در صحنههای مختلف، پشتوانهای ارزشمند برای کشور هستند و طبیعی است که مشکلات و دغدغههای آنان به ویژه در حوزه سلامت باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعاتی که مردم به نمایندگان مجلس منتقل میکنند، برخی کمبودهای دارویی، افزایش قیمت دارو و همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به برخی اقلام مورد نیاز بیماران است به همین دلیل امروز به همراه اعضای کمیسیون با رئیس سازمان غذا و دارو، معاونان و مدیران این سازمان نشست مفصلی برگزار کردیم و تمامی دغدغهها و مطالبات مطرح شده از سوی مردم را مورد بررسی قرار دادیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان غذا و دارو ظرف حداکثر یک ماه آینده اطلاعات کاملتر، دقیقتر و جامعتری درباره مشکلات موجود، علل بروز آنها و اقدامات انجام شده برای رفع این چالشها در اختیار اعضای کمیسیون قرار دهد تا بتوانیم تصمیمات مؤثرتری در این زمینه اتخاذ کنیم.
شهریاری با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه دارو ممکن است خارج از اختیارات مستقیم وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو باشد، یادآور شد: یکی از تأکیدات ما در این نشست این بود که هر جا موانع و مشکلاتی وجود دارد که رفع آنها نیازمند همکاری سایر دستگاهها و نهادها است، این موارد به صورت شفاف به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس از ظرفیتهای گسترده نظارتی و قانونی برخوردار هستند و میتوانند از تمامی دستگاهها، سازمانها و مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند مطالبهگری کنند و موضوعات را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: هدف اصلی کمیسیون، رفع دغدغههای مردم در حوزه سلامت و تأمین دسترسی آسان، مناسب و عادلانه بیماران به دارو و خدمات درمانی است و در این مسیر از همه ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس برای پیگیری مطالبات مردم استفاده خواهیم کرد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس دوازدهم، ابراز امیدواری کرد با همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط، مشکلات موجود در حوزه دارو کاهش یافته و دغدغههای مردم در این بخش هرچه سریعتر برطرف شود.