توضیحات سخنگوی دولت درباره افزایش رقم کالابرگ و حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در موزه سینما دقایقی قبل آغاز شد.

سخنگوی دولت ضمن گرامیداشت ۲۳ خردادماه، روز شهدای اقتدار و اتحاد ملی، گفت: شاهد بودیم که چگونه نیروهای مسلح ما با اقتدار، عزت ملی‌مان را مجدداً زنده کردند و چگونه با وحدت و انسجام توانستیم در مقابل رژیم صهیونیستی و در مقابل ارتش آمریکا بایستیم. فراموش نکنیم که ایستادگی مردم ایران هم در چهل روز دفاع مقدس سوم و همچنین در این ایام، نشان از آن دارد که با وحدت می‌توانیم مسائل کشور را حل کنیم.

وی با اشاره به هفته محیط زیست، بیان کرد: این هفته را به همه فعالان این حوزه و همچنین به همکاران خوب خودمان در دولت، خانم دکتر انصاری و همکاران ایشان، تبریک عرض می‌کنیم و برای زحمات فراوانی که کشیده‌اند، خدا قوت می‌گوییم.

مهاجرانی افزود: یکی از کارهای بزرگی که در راستای فرمایشات آقای رئیس‌جمهور انجام شد، کمک به تحقق حدود ۱۲ میلیون مترمکعب کاهش فلرینگ بود. این اقدام، به‌ویژه در جنوب کشور که شکایت‌های متعددی در ایام جنگ تحمیلی سوم به‌صورت مستمر مطرح می‌شد، اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از حجاج ایرانی تاکنون به کشور بازگشته‌اند. حجاج ما به دلیل همزمانی بازگشت‌شان با شرایط ناشی از حمله، با چالش‌هایی مواجه بودند، اما الحمدلله تعدادی از این عزیزان به کشور بازگشته‌اند و امیدواریم که سایر بزرگواران هم بتوانند به کشور بازگردند.

سخنگوی دولت درباره طرح «مانا» گفت: طرح اصلاح نظام اداری در استان‌ها، یا همان طرح ملی اصلاح نظام اداری که «مانا» نام گرفته است، طبیعتا با توجه به تکلیف قانونی مندرج در برنامه مبنی بر کوچک‌سازی دولت، دولت باید خود را کوچک‌تر و بهره‌ورتر کند تا بتواند به تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری کمک کرده و بهره‌وری بیشتر و اثربخشی بالاتری در برنامه‌های اصلاحی استان‌ها ایجاد شود. ان‌شاءالله این طرح اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین مسیر و در راستای واگذاری اختیارات به استانداران و با توجه به تجربیات بسیار خوبی که استان‌ها ایجاد می‌کنند، شاهد هستیم که هر یک از استانداران در استان خود منشأ تحول می‌شوند و این تجربیات برای سایر استان‌ها نیز به عنوان تجربه‌ای ارزشمند قابل استفاده است.

مهاجرانی با اشاره به حضور مردم در میدان در بیش از ۱۰۰ شب، بیان کرد: من همین‌جا جا دارد از مردم عزیزمان تشکر کنم که قریب به ۱۰۲ شب است در صحنه حضور دارند و به حفظ انسجام ملی کمک می‌کنند. همچنین از برگزاری نخستین کنسرت پس از جنگ تحمیلی سوم که توسط قربانی برگزار شد و آن هم در شهر تبریز بود، قدردانی می‌کنم. امیدوار هستیم که با بازگشت روال زندگی به حالت عادی، شاهد افزایش فعالیت‌های هنری باشیم.

سخنگوی دولت در خصوص برنامه دولت برای افزایش کالابرگ گفت: یارانه‌ها باید به کسانی اختصاص یابد که این مبالغ در معیشت و زندگی آنان نقش‌آفرین باشد. با این حال، با توجه به موضوعات متعدد و دستورات صادرشده از سوی رئیس‌جمهور، بحث درباره شش دهک اول باید به‌صورت ویژه بررسی شود.

مهاجرانی با اشاره به اینکه حذف یارانه برخی دهک‌ها با «مدیریت هوشمندانه» آن‌ها پیوند دارد، تأکید کرد: در این خصوص دو ابزار یا سازوکار برای شناسایی وجود دارد؛ نخست، سامانه رفاه ایرانیان و دوم، طراحی «پروفایل اقتصادی» که در حال انجام است. هدف اصلی دولت این است که رقم یارانه به دست کسانی برسد که در معیشت و زندگی آنان نقش معناداری داشته باشد و به درستی توزیع شود.

سخنگوی دولت درباره قانون هوای پاک گفت: پایش مستمر هوا حتی در ایام جنگ تحمیلی سوم نیز به‌طور مرتب انجام شد و تاکنون ۱۴ جلسه در راستای اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون هوای پاک و کاهش آلودگی‌های کشور برگزار شده است. با توجه به گستردگی وظایف این مجموعه در حوزه‌هایی همچون معادن، صنایع، صدور مجوزها و اجرای پروژه‌های عمرانی، محیط زیست نقش بسیار مهمی در تحقق توسعه پایدار ایفا می‌کند.

مهاجرانی با اشاره به مسائل حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اظهار کرد: همان‌طور که پیش از این نیز اعلام شده بود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور اجرای افزایش حقوق کارگران را ابلاغ کرده است. همچنین احکام مربوط به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز صادر شده است.

مهاجرانی در ادامه از برنامه بزرگداشت یاد کودکان میناب با حضور هنرمندانی همچون مرضیه برومند و پرویز پرستویی در خانه هنرمندان تقدیر کرد و گفت: معتقدیم ایرانیان زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، بهتر می‌توانند صدای ایران را با همه تنوع‌ها و تکثرها به گوش جهانیان برسانند و نشان دهند که چگونه مقتدرانه و در عین حال مظلومانه در کنار هم ایستاده‌اند و برای حفظ ایران عزیز از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

مهاجرانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا مبنی بر این‌که بارها گفته شد دولت پیش‌بینی شرایط جنگی را داشته است، آیا بودجه با توجه به این مسئله به مجلس فرستاده شده است یا امکان اصلاح ساختار بودجه بر اساس شرایط جنگی وجود دارد، گفت: دولت از ابتدای استقرار خود، با توجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، برنامه مقاوم‌سازی اقتصادی را به هیأت وزیران ارائه کرد و چنانچه با توجه به شرایط جنگی نیاز به انجام اصلاحاتی در بودجه باشد، حتماً این اقدام صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤال دیگر ایلنا درباره این‌که امروز کسانی که از جنگ آسیب دیده‌اند، از عدم دریافت وام ودیعه مسکن و هزینه خسارت برای لوازم خانگی گلایه دارند و دولت چه مرجع پاسخگویی به این گلایه‌های مردم است، گفت: از صبر و شکیبایی آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم تقدیر و تشکر می‌کنم.

مهاجرانی ادامه داد: می‌دانیم که اقامت خارج از منزل، در هتل یا در منزل دیگران، برای کسانی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، بسیار دشوار است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با توجه به واگذاری وظایف مربوطه و تأمین بودجه صورت‌گرفته، مطالبات این عزیزان را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم هرچه زودتر مسائل آنان را مرتفع کنیم.

مهاجرانی درباره اتصال اینترنت و این‌که مردم از وضعیت اتصال فعلی ناراضی هستند و چه تدابیری قرار است اندیشیده شود، گفت: دولت بر این باور است که باید منویات رهبری شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی، به عنوان بخشی حقیقی از زیست مردم، از طریق حکمرانی صحیح به مرحله اجرا درآید. موضوع اصلی در این فضا، همان حکمرانی است؛ لذا بر اساس تصمیمات اتخاذشده توسط ستاد و جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، اینترنت در حال بازگشت است و به تدریج محدودیت‌ها برداشته می‌شود.

مهاجرانی در خصوص موضوع مهم تأمین پایدار برق، به ویژه در فصل تابستان و با توجه به چالش ناترازی تولید و مصرف، گفت: پیش‌بینی قطعی ساعات سهمیه‌بندی خاموشی برای منازل، هم‌اکنون میسر نیست. این میزان به عوامل متعددی از جمله شدت گرمای هوا، میزان همراهی و همکاری مشترکین در مدیریت مصرف و همچنین میزان موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه ظرفیت نیروگاهی و تعمیرات اساسی بستگی دارد.

وی با تأکید بر این‌که کاهش ۱۰ درصدی مصرف مشترکین می‌تواند وضعیت بسیار بهتری در تأمین برق ایجاد کند، تصریح کرد: مفهوم ناترازی در صنعت برق به معنای وجود تفاوت معنادار بین میزان تولید و مصرف برق است. تقسیم و برنامه‌ریزی فشار ناشی از این ناترازی بین بخش‌های مختلف، از جمله خانگی و تولیدی، بر اساس یک رویکرد چندوجهی صورت می‌گیرد که شامل اقدامات در دو حوزه اصلی است؛ اقدامات در سمت تولید وزارت نیرو و همچنین توسعه ظرفیت نیروگاهی.

سخنگوی دولت، تکمیل پروژه‌های شبکه برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تعمیرات اساسی واحدهای نیروگاهی، مدیریت مصرف و همچنین برخورد با مصارف غیرمجاز و غیرمعمول همچون استخراج رمزارز بدون مجوز را از دیگر اقداماتی دانست که می‌تواند در مدیریت شرایط فعلی تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی این امر، با تمام توان در تلاش است تا با همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان خود، شاهد حداقل خاموشی‌ها باشیم. امید است با همکاری همگانی، این چالش فصلی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

سخنگوی دولت درباره عملیات نصر گفت: ایران و لبنان نه نیروهای نیابتی یکدیگر هستند و نه برای هم می‌جنگند، بلکه ایران و لبنان دشمنی مشترک دارند؛ دشمنی که هم نابودی لبنان را می‌خواهد و هم تجزیه، تضعیف و بی‌هویتی ایران را در سر می‌پروراند.

وی افزود: رهبر شهید عزیز انقلاب اسلامی نیز تأکید فرمودند که رژیم صهیونیستی با ایران دشمنی تمدنی دارد، بدیهی است که هم مسیر دیپلماسی و هم مسیر بهره‌گیری از قدرت دفاعی، به‌طور کامل برای احقاق حقوق مردم ایران به کار گرفته خواهد شد و در این مسیر از هیچ ابزاری فروگذار نخواهیم کرد.

مهاجرانی بیان کرد: تیم دیپلماسی ما متشکل از افرادی است که به شدت به میدان آگاهی دارند؛ دکتر قالیباف، فرمانده جنگ بوده‌اند و دکتر عراقچی، از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستند. از این رو، هیات مذاکره‌کننده، هم میدان را به‌خوبی می‌شناسد و هم با دیپلماسی آشناست.

مهاجرانی با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش زمان انتظار وام ازدواج و همچنین افزایش پوشش متقاضیان، گفت: رقم پیش‌بینی‌شده برای پرداخت وام ازدواج نسبت به سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته و از ۲۰۰ همت به ۳۵۰ همت رسیده است.

وی درباره وام خرید کالا نیز بیان کرد: صنعت لوازم خانگی به‌عنوان یکی از صنایع پیشران در حوزه اشتغال، حتماً به مشوق‌هایی نیاز دارد. صنعتی که به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی سوم با آسیب‌هایی مواجه بوده و اکنون در شرایط دشواری قرار دارد. امید است با انجام حمایت‌های لازم، این صنعت به وضعیت مناسب‌تری برسد.

سخنگوی دولت درباره افزایش نرخ اجاره‌بها پس از جنگ تحمیلی، با تأکید بر اینکه جامعه ایران، جامعه‌ای همدل و مهربان است، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ که کشور وارد شرایط جدیدی شد و با شیوع کرونا مواجه شدیم، به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ شاهد بودیم که مردم چگونه با یکدیگر همراهی کردند.

مهاجرانی تأکید کرد: دولت بر توسعه مسکن ارزان‌قیمت، مسکن کارگری و مسکن سازمانی تأکید دارد. وزارت راه و شهرسازی نیز با همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای ساخت مسکن، چه در حوزه شهری و چه در حوزه روستایی، تلاش می‌کند تا این مسئله به بهترین شکل مدیریت شود.

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