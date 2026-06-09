مرادی مطرح کرد:
مدیریت مصرف برق در تابستان؛بصورت هوشمند و دادهمحور بجای اعمال خاموشیهای گسترده و ناگهانی
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس گفت: برای اینکه فشار بر شبکه برق کاهش یابد بدون آنکه تولید دچار آسیب جدی شود.به جای اعمال خاموشیهای گسترده و ناگهانی، باید از روشهایی مانند مدیریت بار، جابهجایی شیفتهای کاری صنایع به ساعات کمباری، برنامهریزی دقیق برای تعطیلات تابستانی و استفاده از سامانههای هوشمند پایش مصرف استفاده کرد.
به گزارش ایلنا، احمد مرادی با اشاره به موضوع ناترازی ها در فصل گرما و دغدغه صنایع،گفت: با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، موضوع مدیریت ناترازی انرژی به یکی از دغدغههای اصلی بخش تولید و صنعت تبدیل شده است چراکه در سالهای اخیر، اعمال محدودیت برق برای صنایع بهعنوان یکی از راهکارهای حفظ پایداری شبکه برق مطرح بوده، اما تداوم این رویکرد نگرانیهایی جدی درباره کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینههای عملیاتی و تضعیف رشد اقتصادی ایجاد می کند.
وی با اشاره به شرایط پیشروی شبکه برق در تابستان تأکید کرد: سادهترین راه برای مدیریت ناترازی برق، محدود کردن مصرف در بخش صنعت است، اما این راهکار در بلندمدت به زیان اقتصاد کشور تمام میشود. وقتی برق صنایع قطع میشود، در واقع زنجیره تولید دچار اختلال شده و پیامد آن کاهش تولید، افزایش قیمت تمامشده کالاها و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت مردم خواهد بود.
به گفته نماینده هرمزگان در مجلس؛ اقتصاد کشور برای حفظ رشد و پایداری بازار نیازمند استمرار تولید است و قطع یا محدودیتهای شدید برق در صنایع، علاوه بر کاهش بهرهوری، باعث افزایش ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید میشود. سرمایهگذاران زمانی به فعالیتهای صنعتی ورود میکنند که از دسترسی پایدار به زیرساختهای حیاتی مانند برق اطمینان داشته باشند؛ در غیر این صورت متاسفانه سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوتاهمدت سوق پیدا میکند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه از دیدگاه اقتصاد کلان، کاهش تولید صنعتی به معنای کاهش ارزش افزوده،افت رشد اقتصادی و کاهش اشتغال خواهد بود، در عین حال بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور تأکید کرد و گفت: الگوی صحیح مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و تحقق آن تنها به یک بخش محدود نمیشود. در بخش خانگی باید فرهنگ مصرف بهینه و استفاده از تجهیزات کممصرف جدی گرفته شود و در بخش صنعت نیز ارتقای فناوری و نوسازی تجهیزات با هدف کاهش شدت مصرف انرژی باید در دستور کار قرار گیرد.
مرادی افزود: در قانون برنامه هفتم پیشرفت ظرفیتهای مهمی برای بهینهسازی مصرف انرژی پیشبینی شده است. از جمله در ماده ۴۶ این قانون، سازوکار شکلگیری بازار بهینهسازی مصرف انرژی دیده شده تا صنایع و بخش خصوصی بتوانند از محل صرفهجویی واقعی انرژی،منافع اقتصادی کسب کنند. این رویکرد کمک میکند تا کاهش مصرف انرژی نه از طریق افت تولید، بلکه از مسیر افزایش بهرهوری و ارتقای فناوری تحقق یابد.
به گفته رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس؛ مدیریت مصرف برق در تابستان باید بهصورت هوشمند و دادهمحور انجام شود. به جای اعمال خاموشیهای گسترده و ناگهانی، باید از روشهایی مانند مدیریت بار، جابهجایی شیفتهای کاری صنایع به ساعات کمباری، برنامهریزی دقیق برای تعطیلات تابستانی و استفاده از سامانههای هوشمند پایش مصرف استفاده کرد تا فشار بر شبکه کاهش یابد بدون آنکه تولید دچار آسیب جدی شود.
به گزارش خانه ملت، وی همچنین توسعه نیروگاههای جدید، افزایش راندمان نیروگاههای حرارتی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای اساسی برای کاهش ناترازی برق عنوان و مطرح کرد: یکی از سیاستهای مهم، حرکت صنایع بزرگ به سمت احداث نیروگاههای خودتأمین بهویژه در حوزه انرژی خورشیدی است تا بخشی از نیاز برق خود را بهطور مستقل تأمین کنند و فشار بر شبکه سراسری کاهش یابد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس در ادامه به اهمیت تأمین پایدار سوخت نیروگاهها نیز اشاره و یادآور شد: بخشی از ناترازی برق کشور ریشه در ناترازی گاز دارد. در همین راستا در برنامه هفتم توسعه، ظرفیتهایی مانند حساب سرمایهگذاری نفت و گاز در بند «ب» ماده ۱۴ پیشبینی شده تا منابع لازم برای نوسازی زیرساختهای تولید و انتقال انرژی و افزایش ظرفیت تولید فراهم شود. استفاده هدفمند از این ظرفیت قانونی میتواند به بازسازی و نوسازی تأسیسات انرژی کشور، افزایش تولید گاز و در نهایت تأمین پایدار سوخت نیروگاهها کمک کند که نتیجه آن کاهش فشار بر شبکه برق و کاهش خاموشیها خواهد بود.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: عبور از چالش ناترازی انرژی نیازمند مجموعهای از اقدامات همزمان شامل افزایش سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید انرژی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف است. تنها با ترکیب این سیاستها میتوان هم پایداری شبکه برق را حفظ و هم از آسیب به بخش تولید و صنعت کشور جلوگیری کرد.