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هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای افشای چهره واقعی مدعیان حقوق بشر است

هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای افشای چهره واقعی مدعیان حقوق بشر است
کد خبر : 1796360
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معاون مراسم و استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسللامی با اشاره به فرارسیدن هفته حقوق بشر آمریکایی گفت: حوادث تاریخی و اتفاقاتی که در این هفته و در طول دوران انقلاب اسلامی رخ داده‌اند، هر یک مصداقی روشن و گویا از نقض حقوق بشر توسط آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آن هستند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی افزود : از ترور دانشمندان و علما، حادثه جانسوز هفتم تیر، فاجعه شهدای حلبچه، ترور‌های متعدد علیه ملت ایران، سرنگونی هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از اقدامات ضدبشری دیگر، همگی نمونه‌هایی آشکار از کارنامه سیاه مدعیان حقوق بشر به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی با تأکید بر اینکه هفته حقوق بشر آمریکایی امسال در شرایطی ویژه برگزار می‌شود، اظهار داشت: ملت ایران در روز‌های اخیر شاهد جنگ تحمیلی جدید، شهادت جمعی از مردم مظلوم و بی‌گناه و همچنین از دست دادن فرماندهان و شخصیت‌های برجسته بوده است؛ رخداد‌هایی که بار دیگر ماهیت واقعی حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر را آشکار ساخت.

وی ادامه داد: حوادث اخیر، مصداقی روشن برای افشای دروغ حقوق بشر آمریکایی است. از جمله این موارد، حادثه تلخ مدرسه شجره طیبه میناب است که افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار داد. شدت این جنایت به اندازه‌ای بود که عاملان آن در ابتدا تلاش کردند مسئولیت خود را انکار کرده و واقعیت را پنهان کنند، اما شواهد و قرائن موجود به قدری روشن بود که در نهایت ناچار به پذیرش واقعیت شدند.

معاون مراسم و استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسللامی افزود: واکنش گسترده دولت‌ها و ملت‌های مختلف جهان در محکومیت این حادثه ضدبشری نشان داد که افکار عمومی جهان نسبت به این جنایات بی‌تفاوت نیست و این رخداد نیز به عنوان یکی از مصادیق روشن نقض حقوق بشر و افشای چهره واقعی مدعیان آن در تاریخ ثبت خواهد شد.

حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی در پایان تأکید کرد: هفته حقوق بشر آمریکایی فرصتی است تا ملت ایران و آزادگان جهان، ابعاد مختلف جنایات و اقدامات ضدانسانی آمریکا و متحدانش را برای افکار عمومی تبیین و بازگو کنند.

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