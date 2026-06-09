حضور نظارتی کمیسیون آموزش مجلس در معاونت علمی ریاست جمهوری
در ادامه جلسات نظارتی کنیسیون های تخصصی مجلس با وزارتخانه ها، دستگاهها و مسولان اجرایی کشور ، امروز اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در نشست با معاونت علمی ریاست جمهوری در جریان آخرین وضعیت علمی و تحقیقاتی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا، در این جلسه معاون علمی ریاست جمهوری ضمن تاکید بر اجرای برنامه های علمی و تحقیقاتی و نیز حمایت از دانش بنیانها، به ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده پرداخت.
رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز با تقدیر از اقدامات رو به رشد این معاونت، دیدگاههای خود در حوزه های مختلف علمی و آموزشی ارائه کردند .
در حال حاضر بیش از ۱۰۷ هزار شرکت دانش بنیان فعالیت دارند.
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸۳۳ همت درآمد شرکت های دانش بنیان بوده است که از این میزان ، ۳۶۹ همت از قبال فروش محصولات دانش بنیان بوده است.
در این نشست همچنین اعلام شد پیش بینی می شود علی رغم وقوع جنگ تحمیلی سوم این رقم از روند افزایشی برخوردار باشد.