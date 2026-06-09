حضور نظارتی کمیسیون آموزش مجلس در معاونت علمی ریاست جمهوری

به گزارش ایلنا، در این جلسه معاون علمی ریاست جمهوری ضمن تاکید بر اجرای برنامه های علمی و تحقیقاتی و نیز حمایت از دانش بنیان‌ها، به ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده پرداخت.