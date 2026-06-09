تقدیر فرماندهی کل سپاه از مداحان و هنرمندان حاضر در کنار مردم مبعوث شده
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن اشاره به صد روز درخشش بینظیر ملت مؤمن و شجاع ایران و سالروز شهادت میثم تمار، تاکید کرد: در این حماسه ماندگار، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام و هنرمندان متعهد، از ارکان اصلی حضور با نشاط و شورانگیز مردم بودند.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ
یکصد روز از درخشش بی نظیر ملت مؤمن و شجاع ایران میگذرد. بعثتی الهی که جهان را شگفتزده کرد و زورگویان مستکبر را در مقابل ارادهی ملتی بصیر و مقاوم تسلیم کرد و انشاءالله پاداش این ایستادگی بی مثال، گشایش و فرج برای بشریت و هموار شدن مسیر حاکمیت قسط و عدل بر جهان خواهد بود.
در این حماسه ماندگار، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام و هنرمندان متعهد، از ارکان اصلی حضور با نشاط و شورانگیز مردم بودند.
۲۲ ذی الحجه سالروز شهادت تجسم عشق و ایمان و منادی برجسته آزادی و عدالت و ولایت میثم تمار، اعلی الله مقامه، فرصتی مغتنم برای تجلیل از این سربازان سلحشور سپاه امام زمان (عج) است.
آفرین بر شما مداحان، شاعران و هنرمندان متعهدی که در حماسه بعثت عظیم ملت ایران صمیمانه در کنار ملت خود بودید و عاشقانه پای آرمانهای قائد شهیدمان ایستادید و شکوه و عظمت این قیام را دو چندان کردید.
حشر با حیدر کرار، امیرالمومین علی بن ابی طالب علیه السلام و جایگاهی چون میثم تمار نصیبتان باد.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی