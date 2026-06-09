امانی در گفتوگو با ایلنا:
ایران در عمل نشان داد که اجازه نمیدهد معادله مورد نظر نتانیاهو در منطقه شکل بگیرد
سفیر پیشین ایران در لبنان گفت: معادلهای که نتانیاهو تلاش داشت در جبهه مقاومت برقرار کند، با واکنش ایران مواجه شده و ایران عملاً نشان داده که اجازه نخواهد داد معادله مورد نظر او شکل بگیرد. در این مرحله یا این دوره از درگیری، شرایط تا حد زیادی به نفع ایران ترسیم شده است. البته همچنان نباید امکان اقدامات دیگر از سوی دشمن و تلاشهای بعدی را نادیده گرفت.
مجتبی امانی سفیر پیشین ایران در لبنان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران معتقدند لبنان در جنگ اخیر به نوعی به ابزار چانهزنی در مذاکرات تبدیل شده است. با توجه به اینکه گفته میشود یکی از موضوعات مهم برای ایران در پذیرش آتشبس، وضعیت لبنان بوده و در این زمینه حتی اخیراً میان ترامپ و مقامات لبنانی نیز تنشهای لفظی مطرح شده است، از سوی دیگر بعد از حمله چند شب گذشته اسرائیل به ضاحیه ایران به اسرائیل حمله کرد، ارزیابی شما از این تحولات چیست، گفت: اظهارات برخی مقامات لبنانی درباره ایران که البته توسط آقای عراقچی هم پاسخ داده شد فاقد مبنای منطقی است.
اضافه شدن لبنان به آتش بس ایران و آمریکا یک برگ در اختیار مقامات دولت لبنان قرار میدهد تا بتوانند از آن در برابر رژیم صهیونیستی استفاده کنند
وی ادامه داد: در هر حال، ایران از فروردینماه امسال عدم حمله به ضاحیه در لبنان را بهعنوان یکی از شروط برقراری آتشبس اعلام کرده بود. معنای این موضع آن است که رژیم صهیونیستی و آمریکا نمیتوانند در شرایطی که قرار است آتشبسی با ایران برقرار شود، به یکی از اجزای محور مقاومت حمله کنند. این موضوع هیچ بار اضافی برای لبنان یا مسئولان آن ایجاد نمیکند. در واقع این یک برگ در اختیار مقامات دولت لبنان قرار میدهد تا بتوانند از آن در تعامل با رژیم صهیونیستی استفاده کنند.
سفیر پیشین ایران در لبنان گفت: هرچند بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت لبنان به اشتباه وارد مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی شده است، اما در هر صورت این شرطگذاری از سوی ایران باری است که بر دوش ایران قرار دارد، نه بر دوش لبنان. این موضوع هیچ هزینهای به لبنانیها تحمیل نمیکند؛ بلکه در واقع رژیم صهیونیستی را در برابر لبنان و منطق مقاومت تضعیف میکند.
نتانیاهو هرگونه پایان درگیری که به نفع ایران تلقی شود را به ضرر خود ارزیابی میکند
امانی درباره اینکه با توجه به اینکه اسرائیل بهطور مکرر آتشبس در لبنان را نقض میکند، آیا میتوان این اقدامات را در شرایطی که پیامهایی برای مذاکره در حال رد و بدل شدن است، نوعی شیطنت از سوی اسرائیل برای جلوگیری از شکلگیری مذاکرات دانست؟، گفت: از دیدگاه نتانیاهو ، هرگونه پایان درگیری به هر شکلی که باشد اگر به نفع ایران تلقی شود، آن را به ضرر خود ارزیابی میکند. بنابراین در این چارچوب با مذاکره با ایران، بهویژه با شروطی که ترامپ مطرح کرده، مخالف است. نتانیاهو به زعم خود تصور میکند که صرفاً از طریق مسیر نظامی میتواند به اهداف خود برسد.
وی ادامه داد: ترامپ در مقطعی این مسیر را تجربه کرده و به دلیل نداشتن چشماندازی روشن در درگیری با ایران، وارد مسیر مذاکره شده است. اما نتانیاهو برخلاف ترامپ در مسیری قرار گرفته که عملاً گزینه دیگری برای خود نمیبیند و میداند که ایران به هیچ وجه با این رژیم اشغالگر مذاکرهای نخواهد داشت. به همین دلیل تلاش میکند با اقدامات نظامی خود بر روند مذاکرات تأثیر بگذارد.
نتانیاهو تلاش میکند مسیری را که ترامپ وارد آن شده با مشکل و مانع مواجه کند
این دیپلمات گفت: ترامپ نیز به دلیل شرایط اضطراری که در مواجهه با ایران با آن روبهرو شده، عملاً راهی جز مذاکره نمیبیند. همین موضوع نوعی تضاد میان رویکرد ترامپ و نتانیاهو ایجاد کرده است و نتانیاهو تلاش میکند مسیری را که ترامپ وارد آن شده با مشکل و مانع مواجه کند.
امانی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه در روزهای گذشته با نتانیاهو صحبت کرده و از او خواسته پاسخی به حملات ایران ندهد. با این حال شاهد بودیم که نتانیاهو حملاتی را به کشور ما انجام داد و در عین حال اعلام شد که آمریکا نقشی در این حملات نداشته است. ارزیابی شما از این اظهارات ترامپ چیست؟ گفت: اظهارات ترامپ چه آنچه که مستقیماً از سوی خودش بیان میشود و چه آنچه که از سوی منابع آمریکایی مطرح میشود باید در میدان عمل سنجیده شود. ترامپ طی چند روز گذشته تلاش کرده است که هیچ درگیری جدیدی رخ ندهد و همچنین سعی کرده آمریکا را از هرگونه دخالت به نفع رژیم صهیونیستی مبرا نشان دهد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد نتانیاهو، علیرغم برنامهریزی اولیهای که احتمالاً برای کشاندن آمریکا به درگیری خود با ایران انجام داده بود، با امتناع ترامپ مواجه شده است. بر اساس اظهاراتی که منتشر شده، ترامپ توصیه به توقف جنگ کرده است. با این حال نتانیاهو چنین شرایطی را نمیپسندد و ترجیح میدهد معادلهای که خود طراحی کرده، بهویژه در لبنان، همچنان ادامه پیدا کند. ادامه حملات در لبنان نیز از آن جهت اهمیت دارد که نوعی پیوند و اتحاد میان جبهه ایران و جبهه لبنان شکل گرفته است. به همین دلیل او تلاش میکند این پیوند را از هم جدا کند و هر زمان نیز در این مسیر به دنبال اقداماتی تخریبگرانه است.
سفیر پیشین ایران در لبنان درباره اینکه برخی کارشناسان هم اقدام ایران را که در واکنش به حمله به لبنان صورت گرفت و منجر به حمله ایران به اسرائیل شد را نوعی راهبرد جدید از سوی جبهه مقاومت ارزیابی کردهاند، گفت: راهبرد حمایت ایران از محور مقاومت پیش از این نیز وجود داشته است، اما تحول جدی و مهمی که اکنون رخ داده این است که این راهبرد بهصورت عملیاتی و عینی بروز پیدا کرده است. ایران نشان داده است که اگر رژیم صهیونیستی از آنچه ایران بهعنوان شروط آتشبس مطرح کرده تخطی کند، با پاسخ مستقیم و سنگین مواجه خواهد شد.
امانی تصریح کرد: به این ترتیب، معادلهای که نتانیاهو تلاش داشت در جبهه مقاومت برقرار کند، با واکنش ایران مواجه شده و ایران عملاً نشان داده که اجازه نخواهد داد معادله مورد نظر او شکل بگیرد. در این مرحله یا این دوره از درگیری، شرایط تا حد زیادی به نفع ایران ترسیم شده است. البته همچنان نباید امکان اقدامات دیگر از سوی دشمن و تلاشهای بعدی را نادیده گرفت.