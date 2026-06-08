عارف:
دشمن ناچار به التماس مجدد برای آتشبس شد
معاون اول رئیسجمهور گفت: دشمن پس از عملیات «نصر» برای توقف آتش به ایران التماس کرد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به عملیات نصر نوشت: «دشمن در کوتاهترین زمان ممکن ضرب شست غیرت و تخصص فرزندان این مرز و بوم را چشید و ناچار به التماس مجدد برای پذیرش توقف آتش از سوی ایران شد.»
وی افزود: «عملیات نصر، تراز جدیدی از بازدارندگی ایران مقتدر را به رخ کشید.»
معاون اول رئیسجمهور همچنین تأکید کرد: «ما طالب جنگ نیستیم، اما در پاسداری از خاک و ارزشهایمان لحظهای درنگ نخواهیم کرد»