به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به عملیات نصر نوشت: «دشمن در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضرب شست غیرت و تخصص فرزندان این مرز و بوم را چشید و ناچار به التماس مجدد برای پذیرش توقف آتش از سوی ایران شد.»

وی افزود: «عملیات نصر، تراز جدیدی از بازدارندگی ایران مقتدر را به رخ کشید.»

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: «ما طالب جنگ نیستیم، اما در پاسداری از خاک و ارزش‌هایمان لحظه‌ای درنگ نخواهیم کرد»