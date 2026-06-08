سردار قاآنی:
از تنگه هرمز تا بابالمندب کمربند امنیتی مقاومت است
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سردار قاآنی در پیامی اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان را نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دانست و هشدار داد: شرارتهای رژیم صهیونی و آمریکا در این منطقه عکسالعمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت.
فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: رزمندگان بدون مرز مشرف برگلوگاههای عبور دشمن هستند به تعرض ادامه دهید گلوی آنان را خواهند گرفت.