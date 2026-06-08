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سردار قاآنی:

از تنگه هرمز تا باب‌المندب کمربند امنیتی مقاومت است

از تنگه هرمز تا باب‌المندب کمربند امنیتی مقاومت است
کد خبر : 1796141
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​فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود.

به گزارش ایلنا، سردار قاآنی در پیامی اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان را نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دانست و هشدار داد: شرارت‌های رژیم صهیونی و آمریکا در این منطقه عکس‌العمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت.

 

فرمانده نیروی قدس سپاه تاکید کرد: رزمندگان بدون مرز مشرف برگلوگاههای عبور دشمن هستند به تعرض ادامه دهید گلوی آنان را خواهند گرفت.

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