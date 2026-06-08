به گزارش ایلنا، سردار قاآنی در پیامی اقدام به موقع و با اقتدار یمن قهرمان را نشان از هوشمندی جبهه مقاومت دانست و هشدار داد: شرارت‌های رژیم صهیونی و آمریکا در این منطقه عکس‌العمل جبهه متحد مقاومت را در پی خواهد داشت.