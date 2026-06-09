«عملیات نصر» بار دیگر شکست آمریکا و اسرائیل از آزمون ایران را نشان داد/ ما به حق طلبکاریم

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره «عملیات نصر» و پاسخ ایران به نقض مکرر آتش‌بس از سوی آمریکا و رژیم اسرائیل گفت: آنچه اتفاق افتاد، برخاسته از اقدام خلاف قانون و روال همیشگی رژیم صهیونیستی است؛ یعنی آتش‌بس را قبول می‌کنند، اما بعد خودشان دقیقاً آن را نقض می‌کنند و با تعریف خودشان عنوان می‌کنند که آتش‌بسی نقض نشده و چیزی به‌هم نخورده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در واقع موضوع این‌گونه است که آمریکایی‌ها می‌آیند و قبول می‌کنند که مثلاً رژیم اشغالگر قدس، این جرثومه فساد، حمله‌ای نکند و آتش‌بس کند، اما مشاهده می‌کنیم که حمله می‌کنند و آتش‌بس را هم نقض می‌کنند؛ تازه این کار را هم با مجوز خود آمریکا انجام می‌دهند. وقتی این‌گونه رفتار می‌کنند، نشان می‌دهند پای‌بند به هیچ‌نوع توافقی نیستند و اینجاست که باید با همان منطق خودشان با آن‌ها برخورد شود.

وی اظهار داشت: البته اگر آتش‌بس را هم قبول کردیم، فقط به این خاطر بود که بالاخره به خواسته‌های ما جامه عمل بپوشانند؛ اما این دفعه ورای دفعات قبل است. آن زمان هر کاری می‌کردند که ما شرایط را بپذیریم و قبول کنیم، اما این دفعه نه‌تنها چیزی را قبول نکردیم، بلکه ما به حق طلبکار هستیم؛ چون این دفعه خود آمریکایی‌ها مستقیماً به اتفاق رژیم صهیونیستی وارد شدند. البته یک نکته ضروری است؛ حساب و بحث آن‌هایی که از پشت سر حمایت کردند، جداست.

کوثری تأکید کرد: همه این توطئه‌ها زیر سر خود آمریکاست و این دفعه ما به دنبال این هستیم که چه در میدان نبرد و چه در مذاکره، حق خودمان را بگیریم. اولین حق این است که آمریکایی‌ها باید از منطقه بیرون بروند و دیگر جنگی رخ ندهد.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت این‌ها دیدند که مذاکره به نتیجه‌ای نرسیده است، آمدند و آتش‌بس را نقض کردند تا بتوانند تستی انجام دهند و محک بزنند. دیدند که به لطف خدا نیروهای مسلح ما به‌طور کامل آمادگی دارند و از آن طرف مردم صد شب است که از نیروهای مسلح حمایت می‌کنند. این‌ها چیزی به دست نیاوردند که بخواهند با آن اعلام موفقیت کنند، «عملیات نصر» بار دیگر شکست آمریکا و اسرائیل از آزمون ایران را نشان داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: از این به بعد هم باید هوشمندانه، مخصوصاً با قدرت، کار را دنبال کنیم و ان‌شاءالله نشان دهیم که دیگر آمریکایی‌ها راه فراری ندارند؛ یا این‌که باید تا جمع کردن دم‌ودستگاه آمریکا ادامه دهیم تا ۱۵ هزار کیلومتر بروند و به خاک خودشان بازگردند. زیرا ما با قدرت این راه را ادامه خواهیم داد و کوتاه هم نخواهیم آمد و ان‌شاءالله این پیروزی را به ملت عزیزمان هدیه خواهیم داد و امیدواریم این‌گونه باشد که ما این صحنه را ببینیم.

وی یادآور شد: مذاکره در همین مدت هم باید به دفعات صورت می‌گرفت، اما باز هم این خودخواه‌ها، متکبرها و جنایتکارها، آن‌طور که معلوم است امتیازی را که حق ماست نمی‌خواهند قائل شوند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید بگوییم ما هیچ‌وقت از مذاکره نمی‌ترسیم، اما معلوم است که این دفعه چون خود آمریکایی‌ها مستقیماً در این صحنه شکست خورده‌اند، می‌خواهند کاری کنند که این موضوع به نفع خودشان تمام شود؛ در صورتی که شکست آن‌ها دقیقاً مشخص است. ما پای این قضیه هستیم. حتی می‌دانیم که مذاکرات هم هیچ نتیجه‌ای ندارد، اما با این حال باز هم هستیم تا دنیا را دقیقاً متوجه کنیم وگرنه باید این جنگ تا پیروزی نهایی ادامه پیدا کند.

کوثری درباره این‌که ترامپ ادعا کرده است توافق میان ایران و ایالات متحده بسیار نزدیک و شاید طی روزهای آینده امضا شود، گفت: این از همان تفکر شیطانی ترامپ است که هر دقیقه یک حرف می‌زند و آن هم فقط به نفع خودش سخن می‌گوید و می‌خواهد مسائل را به نفع خودش تمام کند.

وی تأکید کرد: ما باید نسبت به این مسئله آگاه باشیم. دیگر در این چهار، هفت یا هشت سال باید این موضوع را فهمیده باشیم و دقیقاً تشخیص دهیم که حرف‌هایی که این‌ها می‌زنند ناشی از چیست. تازه ترامپ که بدتر از همه رؤسای جمهور آمریکا است. رؤسای جمهور قبلی هم پایبند گفته‌های خودشان نبودند، اما این فرد که دیگر به اصطلاح یک قمارباز و آدم فاسد است و باید به این مسئله توجه کنیم.

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