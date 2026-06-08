اجرای میدانی جشنواره روایت علوی در سراسر کشور
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آغاز اجرای میدانی جشنواره ملی «روایت علوی» همزمان با یکصدمین شب خروش حماسی ملت ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
همزمان با فرارسیدن یکصدمین شب حضور آگاهانه، انقلابی و حماسی مردم ایران اسلامی در خیابانها و میادین کشور و در ادامه نمایش وحدت، اقتدار، ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر جبهه استکبار جهانی، اجرای میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» در تهران و مراکز استانها و شهرهای مختلف کشور آغاز میشود.
نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» با هدف ترویج و تعمیق جریان هنر شیعی ـ انقلابی و بازنمایی فضائل، سیره و آموزههای نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام برگزار شده و میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، روایتگران، شاعران و فعالان فرهنگی، جلوههایی از مکتب انسانساز علوی را در قالبهای متنوع هنری به مخاطبان عرضه کند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه فرهنگ عدالتخواهی، ظلمستیزی، استقامت و مقاومت ملت ایران برگرفته از آموزههای ناب علوی و فرهنگ اهلبیت علیهمالسلام است، تقارن آغاز اجرای میدانی این جشنواره با یکصدمین شب حضور مردمی در صحنه را نمادی روشن از پیوند عمیق فرهنگ علوی با حماسههای ماندگار ملت ایران دانست؛ حضوری که در ماههای اخیر جلوهای باشکوه از بصیرت، وحدت و پایداری ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و مقابله با زیادهخواهیهای نظام سلطه را به نمایش گذاشته است.
بر اساس این اطلاعیه، برنامههای میدانی جشنواره ملی «روایت علوی» طی روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ خردادماه در استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد و در شهر تهران نیز این برنامهها در ۲۰ نقطه از جمله میدانهای منیریه، ابوذر، هفتتیر، صنعت، ۱۳ آبان، اختیاریه، میدان مادر، میدان قبا، نازیآباد، فلسطین، فاطمی، نبوت و دیگر نقاط پیشبینیشده همزمان با تجمعات شبانه مردمی اجرا میشود.
این جشنواره در بخشهای «نقل علوی»، «لوح علوی» و «شعر علوی» برگزار شده و آثار منتخب پس از طی مراحل ارزیابی و داوری، در برنامههای نهایی جشنواره و آیین اختتامیه ارائه خواهند شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن دعوت از عموم مردم مؤمن و انقلابی سراسر کشور برای حضور در برنامههای جشنواره ملی «روایت علوی»، ابراز امیدواری کرد این رویداد فرهنگی ـ هنری بتواند در تبیین و ترویج معارف علوی، تقویت جریان هنر متعهد و انقلابی و پاسداشت فرهنگ مقاومت، ایثار و استقامت ملت ایران نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.