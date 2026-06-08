سپه وند در تشریح جلسه کمیسیون انرژی با رئیس سازمان انرژی اتمی:
تاکید اعضای کمیسیون انرژی بر لزوم توسعه تولید برق هستهای
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس نشست این کمیسیون با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از معاونان این سازمان را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، رضا سپهوند در تشریح دیدار امروز رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، گفت: در این نشست که با حضور محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و جمعی از معاونان این سازمان برگزار شد، آخرین وضعیت فعالیتهای صلحآمیز هستهای و برنامههای راهبردی کشور در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این جلسه رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از اقدامات و برنامههای در حال اجرای این سازمان ارائه کرد که از جمله آن میتوان به فعالیتهای هستهای در حوزههای درمانی، کشاورزی، تأمین سوخت رآکتورهای هستهای و همچنین پروژههای تولید برق هستهای اشاره کرد؛ موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست همچنین روند پیشرفت نیروگاههای دوم و سوم هستهای بوشهر مورد بررسی قرار گرفت که عملیات اجرایی آنها در حال انجام است و گزارشهایی از مراحل پیشرفت این پروژهها ارائه شد.
سپهوند با اشاره به تأکید اعضای کمیسیون انرژی مجلس بر ضرورت تنوعبخشی به سبد تولید برق کشور، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی ظرفیت تولید برق از انرژی هستهای به عنوان یک منبع پایدار و مطمئن بود. تجربه نیروگاه هستهای بوشهر نشان میدهد که این نیروگاه با تولید حدود هزار مگاوات برق به صورت پایدار، نقش مؤثری در تأمین برق شبکه سراسری کشور ایفا میکند.
به گزارش خانه ملت، وی تصریح کرد: بر همین اساس اعضای کمیسیون انرژی بر لزوم توسعه تولید برق از روشهای متنوع از جمله انرژی هستهای تأکید کردند تا ضمن افزایش امنیت انرژی کشور، وابستگی تولید برق به برخی منابع محدود کاهش یابد.
عضو هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در این نشست همچنین مسائل، چالشها و موانع پیش روی توسعه صنعت هستهای کشور و نیز وضعیت برخی سایتهایی که در مقاطعی مورد تهاجم دشمن قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تقویت زیرساختها و تداوم پیشرفت برنامههای صلحآمیز هستهای کشور تأکید شد.