عراقچی در پیام تبریک به پاشینیان نوشت:
همسایگان ما در اولویت ما هستند
وزیر خارجه کشورمان با صدور پیامی پیروزی حزب تحت رهبری نخست وزیر ارمنستان در انتخابات موفق پارلمانی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، عباس عراقچی در شبکه ایکس نوشت: صمیمانهترین تبریکات خود را به جناب آقای نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، بابت پیروزی حزبشان در انتخابات ابراز میداریم.
همسایگان ما در اولویت ما هستند
در متن ارمنی پیام عراقچی آمده است که؛ «برگزاری موفق انتخابات پارلمانی در ارمنستان و پیروزی نخست وزیر، آقای پاشینیان و حزب تحت رهبری وی را تبریک می گویم. »
خوشحالیم که فرصت خوبی برای استمرار همکاری های سازنده در راستای تقویت روند پویای حاکم بر روابط ایران و ارمنستان فراهم شده است.