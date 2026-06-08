موضوع راه ها و کمبود ایستگاه های بنزین و گاز در پیگیری می شود

به گزارش ایلنا، نشست مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی مسائل و مشکلات شهرستان شمیرانات امروز ظهر (دوشنبه ۱۸ مردادماه) در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران در مجلس، فرماندار شمیرانات، مدیران کل استانی و رییس ادارات و مسئولان دستگاه های اجرایی شهری و محلی حضور داشتند، مسائل و مشکلات شهرستان شمیرانات از نزدیک احصا شده و موارد مطروحه مورد بررسی دقیق اعضای مجمع نمایندگان تهران قرار گرفت.

سید علی یزدی خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: این جلسه، بیست و یکمین جلسه مجمع نمایندگان تهران در مجلس از شروع جنگ رمضان تا کنون است. در این سفر به شهرستان شمیرانات، مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده و پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.

وی افزود: در بازدید از این شهرستان، موضوع راه ها و سختی تردد که در ایام تعطیل صورت می گیرد، مورد بررسی قرار گرفته همچنین موضوع آب شرب، فاضلاب، تصفیه خانه ها و مخازن نیز و اقدامات صورت گرفته نیز بررسی شد.

یزدی خواه اضافه کرد: موضوع بهداشت و درمان شهرستان شمیرانات نیز از موضوعات بسیار مهم است که نیاز به رسیدگی دارد و موضوع بعدی ضعف شهرستان در ایستگاه های بنزین و گاز است که نیازمند پیگیری های لازم از دستگاه های ذی ربط است.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس افزود: در خصوص اعتبارات دولتی، شهرستان شمیرانات وضعیت خوبی ندارد. البته اقدامات شهرداران در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و جا دارد همکاری لازم برای پیشبرد امور نیز با دستگاه های اجرایی صورت گیرد.

گفتنی است: رییس و اعضای مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در سفری یک روزه به شهرستان شمیرانات، ضمن بازدید از پروژه های عمرانی این شهرستان، مسائل و مشکلات این شهرستان را از نزدیک احصا کرده و پیگیری های لازم را در راستای رضایتمندی مردم صورت خواهند داد.